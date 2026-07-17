Moradora de Arapiraca faz apelo para encontrar pais biológicos 40 anos após ser 'doada'; Família biológica pode ser da região entre Atalaia e Maribondo.

Moradora do bairro Planalto, em Arapiraca, Andréia Pereira Alcântara, de 40 anos, faz um apelo para reencontrar os pais e familiares biológicos. Segundo ela, ainda bebê, com apenas um ano e três meses de idade, foi entregue pela mãe a outra família devido às dificuldades financeiras enfrentadas na época.

Atualmente, Andréia afirma possuir dois registros de nascimento e acredita que sua família biológica seja da região entre Atalaia e Maribondo.

De acordo com Andréia, ela foi registrada inicialmente pela família biológica com o nome de Cleonice. Após ser acolhida por outra família em Atalaia, recebeu um novo registro e passou a se chamar Andréia Pereira Alcântara.

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Ela conta que sempre soube de sua história, já que a mãe de criação nunca escondeu que ela era adotada de maneira informal. “Minha mãe que me criou sempre deixou claro que eu era de criação. Sou muito grata por tudo o que ela fez por mim”, relatou.

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Segundo Andréia, as informações repassadas pela mãe de criação apontam que o pai biológico se chama José Rumão e a mãe, Maria Aparecida dos Prazeres. Ela também acredita ter um irmão, uma irmã e outro irmão que ainda estava para nascer quando foi entregue à família que a criou.

A mulher afirma que a família morava em um povoado localizado entre Atalaia e Maribondo, na época em que ela foi doada.

De acordo com o relato, o pai havia viajado para Aracaju em busca de trabalho. Durante esse período, diante da situação de extrema necessidade, a mãe decidiu entregá-la para outra família. Quando ele retornou, tentou recuperar a filha, mas não conseguiu.

'Quero conhecer minha história'

Casada e mãe de seis filhos, Andréia afirma que a busca não diminui o amor e a gratidão pela família que a criou.

“Não é porque estou tentando encontrar meus pais biológicos que eu não gosto da minha família de criação. Muito pelo contrário, tenho gratidão eterna por eles. Mas quero conhecer minha história de verdade, reencontrar minha mãe, meus irmãos e saber como eles são”, disse ela.