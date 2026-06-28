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Junho Violeta: Prefeitura de Atalaia promove ação de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa

Parceria entre Assistência Social, SECDEF e Polícia Militar reforçou a importância da prevenção e da denúncia de casos de violência contra idosos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
28/06/2026 às 09h17
Junho Violeta: Prefeitura de Atalaia promove ação de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa
Prefeitura de Atalaia promove ação de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou, nesta sexta-feira (26), uma manhã de conscientização em alusão ao Junho Violeta, campanha dedicada ao combate à violência contra a pessoa idosa.

A ação aconteceu com o grupo de idosos atendido pelo CRAS e contou com uma palestra promovida pela Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência (SECDEF), em parceria com a Polícia Militar de Alagoas. Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre os diferentes tipos de violência contra a pessoa idosa, formas de prevenção, garantia de direitos e os principais canais de denúncia.

Além de levar informação, a iniciativa reforçou a importância da proteção, do respeito e da valorização da população idosa, fortalecendo a rede de cuidado e prevenção no município.

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O prefeito Nicollas destacou que cuidar da pessoa idosa é um compromisso permanente da gestão municipal. “Nossos idosos merecem viver com respeito, dignidade e segurança. Promover momentos como este é fortalecer a informação, prevenir a violência e mostrar que eles não estão sozinhos. Seguiremos trabalhando para garantir cada vez mais proteção e qualidade de vida para a nossa população.”

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A secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Valéria Araújo, ressaltou a importância da campanha. “O Junho Violeta nos convida à reflexão e à ação. Informar é uma das formas mais importantes de prevenir a violência contra a pessoa idosa. Nosso objetivo é fortalecer os vínculos, orientar e garantir que nossos idosos conheçam seus direitos e saibam onde buscar ajuda sempre que necessário.”

A coordenadora do CRAS, Mira Domingos, enfatizou o papel do trabalho desenvolvido junto aos grupos atendidos pela assistência social. “Nosso grupo de idosos é um espaço de convivência, acolhimento e aprendizado. Receber essa palestra amplia o conhecimento dos participantes e fortalece a rede de proteção, para que todos possam identificar situações de violência e contribuir para o enfrentamento desse problema.”

A Prefeitura de Atalaia segue desenvolvendo ações que promovem a cidadania, o respeito e a garantia dos direitos da pessoa idosa, reforçando o compromisso com uma sociedade mais justa, acolhedora e livre de qualquer forma de violência.

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