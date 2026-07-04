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Prefeito Nicollas anuncia chegada de novo trator para fortalecer a agricultura familiar de Atalaia

Equipamento foi viabilizado por meio de parceria com o deputado federal Arthur Lira e a CODEVAF.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
04/07/2026 às 10h42
Prefeito Nicollas anuncia chegada de novo trator para fortalecer a agricultura familiar de Atalaia
Prefeito Nicollas anuncia chegada de novo trator para fortalecer a agricultura familiar de Atalaia. Foto: Assessoria

A agricultura familiar de Atalaia recebeu mais um importante incentivo. Nesta sexta-feira (3), o prefeito Nicollas anunciou a conquista de um trator para o município, viabilizado por meio de parceria com o deputado federal Arthur Lira e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

O equipamento será entregue à COOPEROURICURI e contribuirá para fortalecer a produção rural, oferecendo mais eficiência aos trabalhos desenvolvidos pelos agricultores familiares e ampliando o apoio às atividades no campo.

O anúncio foi feito durante agenda em Penedo, onde o prefeito Nicollas acompanhou a entrega de equipamentos ao lado de Arthur Lira.

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Para o prefeito, investir na agricultura familiar é investir diretamente no desenvolvimento de Atalaia.

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“A agricultura familiar tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso município. Esse novo equipamento vai fortalecer o trabalho dos nossos produtores, melhorar as condições de produção e ampliar as oportunidades para quem vive e tira o seu sustento do campo. Seguiremos buscando parcerias que tragam resultados concretos para Atalaia”, destacou Nicollas.

A chegada do novo trator representa mais um avanço para o setor agrícola do município, beneficiando diretamente os trabalhadores rurais e fortalecendo a produção local.

A conquista reforça o compromisso da gestão do prefeito Nicollas com o desenvolvimento da zona rural, por meio da busca constante por investimentos e parcerias que promovam mais qualidade de vida, geração de renda e fortalecimento da agricultura familiar em Atalaia.

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