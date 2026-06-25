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Nova pavimentação asfáltica transforma a mobilidade na Chã da Jaqueira

Obra contempla mais de 5 mil metros quadrados de asfalto e reforça o compromisso da gestão municipal com a infraestrutura e a qualidade de vida da população.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
25/06/2026 às 16h27
Nova pavimentação asfáltica transforma a mobilidade na Chã da Jaqueira
Nova pavimentação asfáltica transforma a mobilidade na Chã da Jaqueira. Foto: Assessoria

A Prefeitura de Atalaia segue investindo em obras que melhoram a vida da população. Desta vez, a comunidade da Chã da Jaqueira está sendo beneficiada com a implantação de mais de 5 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, uma intervenção que garante mais mobilidade, segurança, conforto e qualidade de vida para os moradores.

A obra atende a uma antiga reivindicação da comunidade e representa mais um importante investimento da gestão municipal na melhoria da infraestrutura urbana. Com o novo pavimento, moradores e visitantes passam a contar com melhores condições de tráfego, maior acessibilidade e valorização dos imóveis da região.

O prefeito Nicollas destacou que a pavimentação faz parte do compromisso da administração de ouvir as necessidades da população e transformá-las em ações concretas.

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“Cada obra entregue representa mais dignidade para quem vive em nossa cidade. A pavimentação da Chã da Jaqueira era um desejo antigo dos moradores e hoje está se tornando realidade. Seguimos trabalhando com planejamento e responsabilidade para levar melhorias a todas as comunidades de Atalaia, porque cuidar da infraestrutura é cuidar da qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

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O secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, ressaltou que os investimentos seguem um cronograma que busca ampliar a mobilidade e garantir mais segurança para a população.

“Essa é uma obra que traz benefícios diretos para o dia a dia da comunidade. Além de melhorar a circulação de veículos e pedestres, a pavimentação reduz a poeira, oferece mais conforto e contribui para o desenvolvimento da localidade. Nosso compromisso é continuar avançando com obras que transformam a realidade dos bairros e povoados de Atalaia”, destacou.

A pavimentação da Chã da Jaqueira integra o conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura de Atalaia para fortalecer a infraestrutura do município e promover desenvolvimento em todas as regiões.

Com planejamento, responsabilidade e compromisso com a população, a gestão municipal segue trabalhando para construir uma Atalaia cada vez mais moderna, acessível e preparada para oferecer mais qualidade de vida aos seus cidadãos.

 

 
 
 
 
 
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