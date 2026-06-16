Em Atalaia, seminário busca fortalecer a segurança no transporte escolar.

Teve início nesta terça-feira (16) o 1º Seminário Integrado de Segurança e Proteção no Transporte Escolar. Idealizado pela 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (3ª CPM/I), o evento busca capacitar motoristas e monitores da rede pública municipal, fortalecer ações preventivas e promover mais segurança, cuidado e proteção aos estudantes durante o trajeto escolar.

Além da 3ª CPM/I, o evento, que é pioneiro na região, conta com a participação de uma ampla rede de apoio e proteção. Entre os parceiros estão as secretarias municipais de Educação, Saúde, Transporte e Cultura, além da Guarda Civil Municipal de Atalaia, do Conselho Tutelar de Atalaia, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e da Polícia Rodoviária Federal.

Promovendo um espaço de diálogo sobre normas de segurança e o papel fundamental de cada profissional no cotidiano escolar, o seminário reúne representantes e profissionais comprometidos com a proteção dos estudantes da rede municipal, mostrando que investir em educação e conscientização no trânsito é cuidar da vida e construir um futuro mais seguro para todos.

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O 1º Seminário Integrado de Segurança e Proteção no Transporte Escolar segue nesta quarta-feira (17) e quinta-feira (18), no auditório da Escola Estadual Floriano Peixoto, com início sempre a partir das 7h.