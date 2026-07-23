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Atalaia participa de ciclo de formação do Selo UNICEF e reforça compromisso com direitos de crianças e adolescentes

Município esteve representado em evento realizado no Tribunal de Contas de Alagoas, em Maceió, com foco na equidade étnico-racial nas políticas públicas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
23/07/2026 às 19h14
Atalaia participa de ciclo de formação do Selo UNICEF e reforça compromisso com direitos de crianças e adolescentes
Atalaia participa de ciclo de formação do Selo UNICEF e reforça compromisso com direitos de crianças e adolescentes.

Atalaia segue avançando na promoção de políticas públicas voltadas à proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Nesta terça-feira (21), o município participou do 4º Ciclo de Formação do Selo UNICEF 2025-2028, realizado no Tribunal de Contas de Alagoas (TCE/AL), em Maceió.

Representando Atalaia, esteve presente Gilyardy Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também coordenador de programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Segundo ele, o encontro foi marcado por aprendizado e integração entre os municípios. “Um dia de muitas aprendizagens e troca de conhecimentos com outros municípios de Alagoas, visando contextualizar o cenário racial das nossas realidades e potencializar as ações de enfrentamento e promoção de conhecimento”, destacou.

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Com o tema “Equidade Étnico-Racial nas Políticas Públicas Municipais”, o evento proporcionou um espaço importante para o debate, a troca de experiências e o fortalecimento de estratégias voltadas à promoção da igualdade racial, com foco na infância e adolescência.

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A participação de Atalaia reforça o compromisso da gestão municipal com a construção de políticas públicas mais inclusivas, equitativas e humanizadas, fortalecendo assim as ações desenvolvidas no âmbito do Selo UNICEF no município.

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