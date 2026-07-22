Ceci participa da tradicional procissão em homenagem a Padre Cícero e reforça valorização da fé e das tradições de Atalaia.

Mantendo uma tradição que faz parte da história e da identidade do povo atalaiense, a ex-prefeita de Atalaia e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, participou nesta segunda-feira (20), Dia de Padre Cícero, da tradicional procissão em homenagem ao santo popular pelas ruas da cidade.

Devota e presença constante na celebração todos os anos, Ceci acompanhou a caminhada ao lado de centenas de fiéis, reafirmando a importância de preservar uma manifestação que une fé, cultura e tradição no município.

“A fé sempre fez parte da nossa história. É muito bonito ver o povo de Atalaia mantendo viva essa tradição, renovando a esperança e agradecendo pelas bênçãos recebidas. Faço questão de estar aqui todos os anos, vivendo esse momento tão especial ao lado da nossa gente”, destacou.

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Durante sua gestão à frente da Prefeitura de Atalaia, Ceci também fortaleceu essa tradição ao retomar a romaria dos moradores do município para Juazeiro do Norte (CE), garantindo que os devotos voltassem a realizar a peregrinação à terra de Padre Cícero após anos sem o apoio do poder público.

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A iniciativa resgatou uma tradição importante para centenas de famílias atalaienses, proporcionando aos romeiros a oportunidade de vivenciar esse momento de fé, devoção e agradecimento.

Para Ceci, preservar as manifestações religiosas também é uma forma de valorizar a identidade do povo.

“Respeitar a fé das pessoas é respeitar a nossa história. As tradições aproximam as famílias, fortalecem a nossa cultura e mantêm viva a identidade do povo de Atalaia”, afirmou.

A participação na procissão reforça a ligação de Ceci com as tradições populares e religiosas do município, mantendo uma presença constante em momentos que fazem parte da história e da vida dos atalaienses.