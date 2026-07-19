Devotos se preparam para tradicional romaria em honra a Padre Cícero em Atalaia

Caminhada de 12 quilômetros acontece nesta segunda, 20 de julho e reúne devotos em momento de fé, oração e tradição religiosa no município.Caminhada de 12 quilômetros acontece nesta segunda, 20 de julho e reúne devotos em momento de fé, oração e tradição

Devotos do Servo de Deus Padre Cícero já se mobilizam para participar, nesta segunda-feira (20), feriado no município, da tradicional romaria realizada em Atalaia. O evento religioso, que chega a sua 28ª edição, reúne centenas de fiéis todos os anos, é mantido há quase três décadas e faz parte do calendário de fé da população local.

A romaria é organizada pelas paróquias de Nossa Senhora das Brotas e de Nossa Senhora da Conceição, que coordenam a programação e acolhem os participantes durante todo o percurso.

A data escolhida marca o falecimento de Padre Cícero Romão Batista, ocorrido em 20 de julho de 1934, em Juazeiro do Norte. Considerado uma das maiores referências religiosas do Nordeste, ele é lembrado por devotos como o “Santo do Povo Nordestino”, reunindo manifestações de fé e devoção em diversas cidades da região.

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A programação terá início às 15h, com a celebração de uma Santa Missa no Distrito Santo Antônio. Em seguida, os romeiros e romeiras percorrem cerca de 12 quilômetros, saindo do povoado e seguindo pelas margens da AL-210 até a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas.

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Durante o trajeto, os participantes vivenciam momentos de oração, reflexão e espiritualidade, reforçando uma tradição marcada pela união e pela expressão coletiva da fé. A chegada à matriz encerra a romaria em um clima de devoção e emoção, reunindo fiéis de diferentes comunidades do município.