Inscrições abertas para mais uma edição do Projeto Registrando Amor.

Já estão abertas as inscrições para mais uma edição do Projeto Registrando Amor. O projeto é realizado pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Assistência Social.

A iniciativa foi criada para acolher, orientar e acompanhar as futuras mamães nesse momento tão especial.

O Registrando Amor abrange desde acompanhamento durante a gestação até a chegada do bebê, incluindo a realização de chá de bebê, doação de enxovais, sessões de fotos e distribuição de brindes.

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Se você está gestante e já completou o 4º mês de gestação, prepare-se para participar de um projeto pensado com carinho para acolher, orientar e acompanhar esse momento tão especial.

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As inscrições acontecem de 15 a 30 de julho, no CRAS Atalaia, das 8h às 16h.