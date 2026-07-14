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Inscrições abertas para mais uma edição do Projeto Registrando Amor

Projeto é realizado pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Assistência Social.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
14/07/2026 às 17h07
Inscrições abertas para mais uma edição do Projeto Registrando Amor
Inscrições abertas para mais uma edição do Projeto Registrando Amor.

Já estão abertas as inscrições para mais uma edição do Projeto Registrando Amor. O projeto é realizado pela Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Assistência Social.

A iniciativa foi criada para acolher, orientar e acompanhar as futuras mamães nesse momento tão especial.

O Registrando Amor abrange desde acompanhamento durante a gestação até a chegada do bebê, incluindo a realização de chá de bebê, doação de enxovais, sessões de fotos e distribuição de brindes.

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Se você está gestante e já completou o 4º mês de gestação, prepare-se para participar de um projeto pensado com carinho para acolher, orientar e acompanhar esse momento tão especial.

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As inscrições acontecem de 15 a 30 de julho, no CRAS Atalaia, das 8h às 16h.

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