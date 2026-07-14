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Pesquisa aponta Davi Davino Filho entre os que mais crescem na disputa pelo Senado em Alagoas

No cenário 2 do levantamento, Davi Davino Filho aparece com 23% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Arthur Lira (23%).

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
14/07/2026 às 13h27
Pesquisa aponta Davi Davino Filho entre os que mais crescem na disputa pelo Senado em Alagoas
Pesquisa aponta Davi Davino Filho entre os que mais crescem na disputa pelo Senado em Alagoas.

A pesquisa do Instituto Ranking, divulgada nesta terça-feira (14) pelo portal CadaMinuto, revela um cenário competitivo na disputa pelas duas vagas ao Senado Federal em Alagoas e mostra Davi Davino Filho consolidado entre os principais nomes da corrida eleitoral.

No cenário 2 do levantamento, Davi Davino Filho aparece com 23% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Arthur Lira (23%), atrás de Renan Calheiros (33%), Alfredo Gaspar (27%) e Marina JHC (25%). Considerando a margem de erro de 2,83 pontos percentuais, as diferenças entre esses candidatos podem não ser estatisticamente significativas.

Os números reforçam a presença de Davi Davino Filho no grupo dos principais postulantes ao Senado, em uma disputa que segue aberta e marcada por elevada indefinição do eleitorado. O levantamento mostra, ainda, que 30% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 29% disseram não saber ou preferiram não responder, indicando um contingente expressivo de eleitores ainda sem decisão consolidada.

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Esse cenário evidencia que a eleição para o Senado permanece em construção, com espaço para mudanças ao longo da campanha e potencial de crescimento para diferentes candidaturas.

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-06488/2026. O Instituto Ranking ouviu 1.201 eleitores entre os dias 9 e 11 de julho, em municípios de diferentes regiões de Alagoas. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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