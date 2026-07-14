Pesquisa aponta Davi Davino Filho entre os que mais crescem na disputa pelo Senado em Alagoas.

A pesquisa do Instituto Ranking, divulgada nesta terça-feira (14) pelo portal CadaMinuto, revela um cenário competitivo na disputa pelas duas vagas ao Senado Federal em Alagoas e mostra Davi Davino Filho consolidado entre os principais nomes da corrida eleitoral.

No cenário 2 do levantamento, Davi Davino Filho aparece com 23% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Arthur Lira (23%), atrás de Renan Calheiros (33%), Alfredo Gaspar (27%) e Marina JHC (25%). Considerando a margem de erro de 2,83 pontos percentuais, as diferenças entre esses candidatos podem não ser estatisticamente significativas.

Os números reforçam a presença de Davi Davino Filho no grupo dos principais postulantes ao Senado, em uma disputa que segue aberta e marcada por elevada indefinição do eleitorado. O levantamento mostra, ainda, que 30% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados, enquanto 29% disseram não saber ou preferiram não responder, indicando um contingente expressivo de eleitores ainda sem decisão consolidada.

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Esse cenário evidencia que a eleição para o Senado permanece em construção, com espaço para mudanças ao longo da campanha e potencial de crescimento para diferentes candidaturas.

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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-06488/2026. O Instituto Ranking ouviu 1.201 eleitores entre os dias 9 e 11 de julho, em municípios de diferentes regiões de Alagoas. A margem de erro é de 2,83 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.