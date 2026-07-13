Benjamin participa de período de treinamentos com a Seleção Brasileira Sub-17 na Granja Comary

Atividades visam preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontecerá em novembro no Catar.

Sob o comando do técnico Carlos Eduardo Patetuci, o meia atacante do Grêmio, Benjamin Santos, participou do dia 5 até este último domingo, 12 de julho, de um período de treinamentos na Granja Comary, no Rio de Janeiro. O presidente da CBF, Samir Xaud, acompanhou de perto o último dia de treinamento da equipe.

Como parte da preparação para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em novembro, no Catar, as atividades foram voltadas ao aprimoramento dos aspectos táticos e técnicos, com foco na organização da equipe e na tomada de decisão em diferentes situações de jogo.

“Fim de preparação, somente agradecer a Deus por todas as oportunidades. Grato a Deus, pois sempre será uma honra representar meu país”, destacou Benjamin em publicação nas redes sociais.

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Convocado pela sexta vez para a Seleção Brasileira Sub-17, Benjamin vem sendo um dos destaques da forte base do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. No último mês, foi campeão gaúcho Sub-17, derrotando o Internacional na decisão.

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Benjamin teve participação importante na final e contribuiu com uma assistência no gol gremista no segundo confronto, mostrando mais uma vez sua qualidade e personalidade em momentos decisivos.

O jovem atleta tem toda sua origem familiar no Distrito Ouricuri, em Atalaia-AL.