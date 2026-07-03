Definidos confrontos das quartas de final da Super Copa Santo Antônio.

Juventus Sapucaia, Naútico, Escurinho, Juventus Olhos D’água, Vira Copos, Nada Consta, Missionários e Jaqueirense são as equipes classificadas para as quartas de final da segunda edição da Super Copa Santo Antônio de futebol amador.

Agora, a competição chega ao mata-mata com os seguintes jogos: Juventus Sapucaia x Nada Consta, Náutico x Juventus Olhos D’água, Escurinho x Vira Copos e Missionários x Jaqueirense.

Nas quartas de final, as partidas serão em jogo único e acontecem neste próximo domingo, dia 5 de julho, no Distrito Santo Antônio, em Atalaia.

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