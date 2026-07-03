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Definidos confrontos das quartas de final da Super Copa Santo Antônio

Jogos serão disputados neste domingo, 5 de julho.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
03/07/2026 às 16h15
Definidos confrontos das quartas de final da Super Copa Santo Antônio
Definidos confrontos das quartas de final da Super Copa Santo Antônio.

Juventus Sapucaia, Naútico, Escurinho, Juventus Olhos D’água, Vira Copos, Nada Consta, Missionários e Jaqueirense são as equipes classificadas para as quartas de final da segunda edição da Super Copa Santo Antônio de futebol amador.

Agora, a competição chega ao mata-mata com os seguintes jogos: Juventus Sapucaia x Nada Consta, Náutico x Juventus Olhos D’água, Escurinho x Vira Copos e Missionários x Jaqueirense.

Nas quartas de final, as partidas serão em jogo único e acontecem neste próximo domingo, dia 5 de julho, no Distrito Santo Antônio, em Atalaia.

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