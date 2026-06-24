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Independente Atalaia está confirmado no Alagoano Sub-20 A1 de 2026

Equipe atalaiense está entre os 16 clubes da elite da base estadual e estreia fora de casa no dia 18 de julho.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
24/06/2026 às 10h45
Independente Atalaia está confirmado no Alagoano Sub-20 A1 de 2026
Independente Atalaia está confirmado no Alagoano Sub-20 A1 de 2026.

O Independente Atalaia (IAFC) está oficialmente confirmado na disputa do Campeonato Alagoano Sub-20 A1 de 2026. A participação da equipe foi definida durante reunião do Conselho Arbitral realizada em Maceió, promovida pela Federação Alagoana de Futebol (FAF), e contou com a presença do diretor-presidente do clube, Ronaldo Torres.

Considerada uma das principais competições de base do estado, o Alagoano Sub-20 A1 tem papel fundamental no desenvolvimento de jovens atletas e no fortalecimento das categorias de base dos clubes alagoanos. Além da disputa pelo título, o torneio também oferece vagas em importantes competições nacionais e regionais, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Campeonato Brasileiro Sub-20, a Copa do Brasil Sub-20, a Copa do Nordeste Sub-20 e a Copa Alagoas Sub-20 2026.

A estreia do Independente Atalaia está marcada para o dia 18 de julho, diante do Jaciobá, no estádio Elísio Maia, em Pão de Açúcar.

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Na primeira fase da competição, cada equipe disputará sete partidas contra adversários diferentes. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, que serão realizadas em jogos de ida e volta. As equipes com melhor campanha na fase inicial terão a vantagem de decidir em casa.

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Confira os próximos jogos do Independente Atalaia:

•    2ª rodada: Independente Atalaia x Zumbi – 25/07 (sábado) – O Luizão 
•    3ª rodada: Desportivo Aliança x Independente Atalaia – 02/08 (domingo) – Girau do Ponciano 
•    4ª rodada: Independente Atalaia x ASA – 08/08 (sábado) – O Luizão 
•    5ª rodada: Guarani x Independente Atalaia – 16/08 (domingo) – Paripueira 
•    6ª rodada: Independente Atalaia x CRB – 22/08 (sábado) – O Luizão 
•    7ª rodada: CSA x Independente Atalaia – 29/08 (sábado) – Maceió 

A expectativa é de que o Independente Atalaia faça uma campanha competitiva, buscando não apenas a classificação para o mata-mata, mas também se consolidar como uma vitrine de talentos do futebol alagoano.

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