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Base do Independente Atalaia participa de avaliação técnica do Vitória

Atividade foi conduzida pelo observador técnico Leandro e aconteceu no Campo da Comesa, em parceria com o IAFC.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
18/06/2026 às 17h41
Base do Independente Atalaia participa de avaliação técnica do Vitória
Atividade foi conduzida pelo observador técnico Leandro e aconteceu no Campo da Comesa, em parceria com o IAFC.

O trabalho desenvolvido pelas categorias de base do Independente Atalaia (IAFC) vem ganhando cada vez mais reconhecimento no cenário esportivo. Com bons resultados em competições oficiais da Federação Alagoana de Futebol, o clube vem chamando a atenção de equipes tradicionais do futebol brasileiro.

Na manhã desta quinta-feira (18), o Esporte Clube Vitória realizou uma avaliação técnica com jovens atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 do time atalaiense. A atividade foi conduzida pelo observador técnico Leandro e aconteceu no Campo da Comesa, em parceria com o IAFC.

A iniciativa teve como objetivo observar e identificar talentos que possam, futuramente, integrar as categorias de base do clube baiano, oferecendo novas oportunidades para os atletas locais.

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De acordo com o diretor-presidente do IAFC, Ronaldo Torres, a presença de um clube de grande expressão no município reforça a seriedade do trabalho que vem sendo desenvolvido.

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“Esse momento é muito importante para todos nós. É o reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito com muita dedicação e responsabilidade. Nossos jovens estão tendo uma oportunidade única de mostrar seu talento para um grande clube do futebol brasileiro. Isso nos motiva ainda mais a continuar realizando esse trabalho na base, acreditando no potencial dos nossos atletas”, destacou.

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