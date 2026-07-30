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Escurinho vence Juventus Olhos D’água e conquista a Super Copa Santo Antônio 2026

Super Copa Santo Antônio se consolida como uma das principais competições de futebol amador de Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Lumy Meireles e Divulgação
30/07/2026 às 18h38
Escurinho vence Juventus Olhos D’água e conquista a Super Copa Santo Antônio 2026
Escurinho vence Juventus Olhos D’água e conquista a Super Copa Santo Antônio 2026.

O Escurinho é o grande campeão da segunda edição da Super Copa Santo Antônio de Futebol Amador. A equipe levantou a taça após vencer o Juventus Olhos D’água por 3 a 0 na grande final disputada no último domingo (26).

A decisão aconteceu na Arena Ceci Vigário, no Distrito Santo Antônio, em Atalaia, que recebeu um bom público para acompanhar a partida decisiva. Dentro de campo, as equipes protagonizaram um grande duelo, refletindo o alto nível da competição.

Já na disputa pelo terceiro lugar, o Missionário Santo Antônio ficou com a terceira colocação por WO, após o não comparecimento do Juventus Sapucaia.

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A competição também premiou os destaques individuais. Olavo Barros, do Missionário Santo Antônio, foi eleito o jogador revelação. O companheiro de equipe Tassiano dos Santos recebeu o prêmio de melhor treinador. Pelo vice-campeão Juventus Olhos D’água, Lucas terminou como artilheiro do torneio. Já o goleiro Flávio, campeão em 2025 pelo Meninos de Deus e agora pelo Escurinho, foi escolhido o melhor da posição, confirmando sua regularidade na competição.

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Com o encerramento da segunda edição, a Super Copa Santo Antônio se consolida como uma das principais competições de futebol amador de Atalaia, reunindo talentos locais e fortalecendo o esporte na comunidade.

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