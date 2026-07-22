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Alunos do Programa Bora Jogar prestam homenagem ao professor Liu Melo durante partida do Atalaia Cup Sub-13

Professor Liu faleceu na última segunda-feira, dia 20 de julho e foi lembrado pelo incentivo ao esporte entre crianças e adolescentes no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
22/07/2026 às 22h58
Alunos do Programa Bora Jogar prestam homenagem ao professor Liu Melo durante partida do Atalaia Cup Sub-13
Alunos do Programa Bora Jogar prestam homenagem ao professor Liu Melo durante partida do Atalaia Cup Sub-13.

Um momento de forte emoção marcou a noite desta quarta-feira (22), durante rodada do Atalaia Cup Sub-13. Alunos do Programa Bora Jogar prestaram uma homenagem ao professor Liu Melo, reconhecendo o legado deixado por ele no incentivo à prática esportiva em Atalaia. Na foto com a imagem do homenageado, a frase: “Somos Eternamente Gratos”.

Professor de Educação Física e servidor público do município, Liu Melo faleceu na última segunda-feira (20), deixando uma trajetória marcada pelo compromisso com o desenvolvimento do esporte, especialmente entre crianças e jovens.

A homenagem foi conduzida pelos próprios alunos do programa e seus professores, que demonstraram gratidão e respeito ao profissional que, ao longo dos anos, contribuiu significativamente para a formação esportiva e cidadã de muitos atalaienses.

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Para o professor Jonhedy Gomes, um dos professores a frente do Programa Bora Jogar, o gesto simboliza o reconhecimento de toda a dedicação de Liu Melo à área esportiva do município.

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“O professor Liu sempre me incentivou a trabalhar com essas crianças, principalmente nos povoados. Ele via a carência do esporte nessas localidades e sabia da importância da prática esportiva para a qualidade de vida delas”, destacou.

O Programa Bora Jogar é uma iniciativa da Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Esportes, voltada para o desenvolvimento esportivo de crianças e adolescentes. A ação oferece treinos regulares e atividades educativas, sendo atualmente realizada em quatro núcleos: Branca, Jenipapeiro, Centro e Olhos D’água.

A homenagem reforça o impacto positivo deixado pelo professor Liu Melo, cuja atuação continuará sendo lembrada por alunos, colegas e toda a comunidade esportiva local.

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