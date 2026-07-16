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Independente Atalaia vence no tempo normal, mas é eliminado nos pênaltis na Copa Alagoas Sub-17

Com a eliminação precoce na competição, o Independente Atalaia agora volta suas atenções para a sequência da temporada.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
16/07/2026 às 21h31
Independente Atalaia vence no tempo normal, mas é eliminado nos pênaltis na Copa Alagoas Sub-17
Goleiro do IAFC, Alisson foi um dos destaques da equipe na competição.

Precisando reverter o placar adverso de 2 a 1 do jogo de ida, o Independente Atalaia entrou em campo na tarde desta quinta-feira (16), no Estádio O Luizão, para enfrentar o Cruzeiro de Arapiraca pelas oitavas de final da Copa Alagoas Sub-17 2026.

Em um duelo equilibrado, a equipe atalaiense demonstrou organização, talento e, principalmente, muita entrega ao longo dos 90 minutos. Determinado a buscar a classificação ainda no tempo regulamentar, o time pressionou, criou oportunidades e conseguiu a vitória por 1 a 0.

O gol que igualou o confronto no agregado foi resultado direto do esforço coletivo da equipe, que não se abateu mesmo diante do tumultuado jogo de ida em Arapiraca, na semana passada. A atuação consistente no tempo normal foi um dos destaques da partida, evidenciando a evolução do grupo dentro da temporada.

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Com o empate no placar agregado, a decisão foi para as cobranças de pênaltis. Nas penalidades, o Independente Atalaia acabou sendo superado por 5 a 4, dando adeus à competição.

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Com a eliminação precoce na competição, o Independente Atalaia agora volta suas atenções para a sequência da temporada. O clube segue firme no planejamento e na formação de atletas, já se preparando para as próximas competições promovidas pela Federação Alagoana de Futebol.

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