Davi Davino Filho participa de lançamento de pré-candidaturas de Antônio e Nivaldo Albuquerque e amplia articulações políticas em Alagoas.

O pré-candidato ao Senado, Davi Davino Filho (Republicanos), participou, neste domingo (5), do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Nivaldo Albuquerque à reeleição. O encontro reuniu prefeitos, vereadores, suplentes e lideranças políticas de diversas regiões do estado e reforçou o diálogo entre os dois grupos políticos.

Em seu discurso, Davi destacou a importância das lideranças municipais na construção de um projeto para Alagoas e afirmou que sua pré-candidatura ao Senado tem sido pautada pela formação de alianças em todas as regiões do estado. Segundo ele, o objetivo é estabelecer parcerias capazes de contribuir para o desenvolvimento dos municípios e enfrentar os principais desafios do estado.

Ao defender um projeto baseado no diálogo, Davi afirmou que pretende construir um mandato voltado aos interesses da população alagoana. “Quero fazer parcerias para resolver os problemas antigos de Alagoas. Lá em cima pode dar direita, esquerda ou centro, mas o meu compromisso é pensar em Alagoas e no povo alagoano. É por isso que estou construindo pontes e unindo forças por todo o estado”, declarou.

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Ao receber Davi no evento, Nivaldo Albuquerque manifestou apoio à pré-candidatura ao Senado e destacou a confiança no projeto político do republicano. “Davi tem uma trajetória importante, está preparado para representar Alagoas no Senado Federal e fazemos questão de apresentar e defender seu nome junto às nossas lideranças”, declarou.