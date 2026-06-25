21°C 26°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Benjamin é novamente convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para período de treinos na Granja Comary

Essa será a segunda etapa de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que acontecerá em novembro no Catar.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Foto: Divulgação
25/06/2026 às 20h35 Atualizada em 25/06/2026 às 20h36
Benjamin é novamente convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para período de treinos na Granja Comary
Benjamin em ação pela Seleção Brasileira Sub-17.

O técnico Carlos Eduardo Patetuci, convocou nesta quinta-feira (25), o meia-atacante do Grêmio, Benjamin, para integrar a lista de 26 atletas da Seleção Brasileira Sub-17 que vão participar de um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Essa é a segunda etapa de preparação da Amarelinha para a Copa do Mundo Sub-17, que acontecerá no Catar, em novembro.

Os jogadores se apresentam no dia 5 julho e ficam até o dia 12 do mesmo mês na Granja Comary.

O Brasil integra o Grupo I na Copa do Mundo Sub-17, ao lado da Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A estreia da Amarelinha será no dia 21 de novembro, contra os irlandeses.

Continua após a publicidade

 

Destaque nas categorias de base do Grêmio, Benjamin vem acumulando convocações para a Seleção Brasileira, chamando atenção pela habilidade técnica, disciplina tática e eficiência nas finalizações.

Continua após a publicidade

 

O jovem atleta tem origem familiar no Distrito Ouricuri, em Atalaia-AL.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Arena da Copa é palco de mais uma noite de festa e torcida em Atalaia.
Na Torcida Há 15 horas

Arena da Copa é palco de mais uma noite de festa e torcida em Atalaia

Após o tradicional Casamento Matuto, Arena da Copa voltou a ser ponto de encontro dos atalaienses em mais uma noite de muita festa, união e emoção.

 Independente Atalaia está confirmado no Alagoano Sub-20 A1 de 2026.
Alagoano Sub-20 Há 2 dias

Independente Atalaia está confirmado no Alagoano Sub-20 A1 de 2026

Equipe atalaiense está entre os 16 clubes da elite da base estadual e estreia fora de casa no dia 18 de julho.

 Empate garante Juventus Olhos D’água na liderança do Grupo A e elimina o Real Alto.
Futebol Há 4 dias

Super Copa Santo Antônio: empate garante Juventus Olhos D’água na liderança do Grupo A e elimina o Real Alto

Última rodada da fase de grupos definiu classificados para as quartas de final; jogos foram marcados por equilíbrio e emoção.

 Torcedores comemoram vitória do Brasil em transmissão em telão promovida pela Prefeitura de Atalaia na Praça Aristides Agra
Copa do Mundo Há 6 dias

Torcedores comemoram vitória do Brasil em transmissão em telão promovida pela Prefeitura de Atalaia na Praça Aristides Agra

Iniciativa reuniu moradores de diferentes bairros para acompanhar a partida e vibrar juntos a cada lance.

 Atividade foi conduzida pelo observador técnico Leandro e aconteceu no Campo da Comesa, em parceria com o IAFC.
Futebol Há 1 semana

Base do Independente Atalaia participa de avaliação técnica do Vitória

Atividade foi conduzida pelo observador técnico Leandro e aconteceu no Campo da Comesa, em parceria com o IAFC.

Atalaia, AL
24°
Chuva
Mín. 21° Máx. 26°
25° Sensação
2.16 km/h Vento
92% Umidade
100% (13.15mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
17h13 Pôr do sol
Sábado
26° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 20°
Terça
27° 20°
Quarta
27° 19°
Publicidade
Inglês Selfie
Professor Lesso
João Severo
Francisco Batinga
Últimas notícias
É Campeã! Há 2 horas

Sanfona do Rei é campeã do interior do Forró & Folia 2026
Seleção Sub-17 Há 13 horas

Benjamin é novamente convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para período de treinos na Granja Comary
Na Torcida Há 15 horas

Arena da Copa é palco de mais uma noite de festa e torcida em Atalaia
Festa Junina Há 17 horas

Shows de Wellington Brito e Fabinho Testado encerram programação junina em Atalaia
Cidade Há 18 horas

Nova pavimentação asfáltica transforma a mobilidade na Chã da Jaqueira

Publicidade
Vereador Jaminho
Maria da Comesa
Verreadora Mércia da Saúde
Lays Melo
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3023 (25/06/26)
22
25
30
31
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3719 (25/06/26)
02
03
04
08
10
11
12
14
15
18
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2941 (25/06/26)
00
01
02
05
11
13
22
25
26
29
40
45
46
47
61
65
71
77
85
88
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2974 (25/06/26)
22
27
29
32
38
39
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Ceci
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias