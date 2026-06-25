Benjamin é novamente convocado pela Seleção Brasileira Sub-17 para período de treinos na Granja Comary

O técnico Carlos Eduardo Patetuci, convocou nesta quinta-feira (25), o meia-atacante do Grêmio, Benjamin, para integrar a lista de 26 atletas da Seleção Brasileira Sub-17 que vão participar de um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Essa é a segunda etapa de preparação da Amarelinha para a Copa do Mundo Sub-17, que acontecerá no Catar, em novembro.

Os jogadores se apresentam no dia 5 julho e ficam até o dia 12 do mesmo mês na Granja Comary.

O Brasil integra o Grupo I na Copa do Mundo Sub-17, ao lado da Irlanda, Tanzânia e Costa Rica. A estreia da Amarelinha será no dia 21 de novembro, contra os irlandeses.

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Destaque nas categorias de base do Grêmio, Benjamin vem acumulando convocações para a Seleção Brasileira, chamando atenção pela habilidade técnica, disciplina tática e eficiência nas finalizações.

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O jovem atleta tem origem familiar no Distrito Ouricuri, em Atalaia-AL.