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Arena da Copa é palco de mais uma noite de festa e torcida em Atalaia

Após o tradicional Casamento Matuto, Arena da Copa voltou a ser ponto de encontro dos atalaienses em mais uma noite de muita festa, união e emoção.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
25/06/2026 às 18h57
Arena da Copa é palco de mais uma noite de festa e torcida em Atalaia
Arena da Copa é palco de mais uma noite de festa e torcida em Atalaia.

A Arena da Copa de Atalaia voltou a registrar grande público na noite desta quarta-feira (24). Após o tradicional cortejo do Casamento Matuto, centenas de moradores se reuniram para acompanhar a partida entre Brasil e Escócia, em um ambiente de muita animação, confraternização e espírito de torcida.

Em campo, a Seleção Brasileira fez bonito, venceu por 3 a 0 e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. A cada gol, a Arena foi tomada pela vibração dos torcedores, que comemoraram juntos mais uma vitória do Brasil.

Promovida pela Prefeitura de Atalaia, a Arena da Copa tem proporcionado momentos de lazer e convivência para as famílias atalaienses, reunindo pessoas de todas as idades em um espaço preparado para que a população possa acompanhar os jogos da Seleção Brasileira com conforto, segurança e muita animação.

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O prefeito Nicollas destacou a alegria de ver a população ocupando os espaços públicos e participando das iniciativas promovidas pela gestão municipal.

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“É muito gratificante ver a Arena da Copa cheia mais uma vez. Nosso objetivo é justamente esse: proporcionar momentos de lazer, integração e alegria para a população. Depois de um lindo Casamento Matuto, encerramos a noite torcendo juntos pelo Brasil e celebrando mais uma grande vitória. Ver as famílias reunidas e a cidade vivendo esse clima de união mostra que estamos no caminho certo", disse.

Além da transmissão da partida, o público contou com uma estrutura organizada para receber os torcedores, consolidando a Arena da Copa como um dos principais pontos de encontro durante os jogos da Seleção.

Com a classificação brasileira garantida, a expectativa agora é para o próximo confronto. A Prefeitura de Atalaia seguirá promovendo a transmissão das partidas, fortalecendo o espírito de união entre os atalaienses e transformando cada jogo do Brasil em uma grande celebração da torcida.

Mais uma vez, a Arena da Copa mostrou que, em Atalaia, futebol, cultura e convivência caminham juntos, reunindo centenas de pessoas em momentos marcados pela emoção, pela alegria e pelo orgulho de torcer pelo Brasil.

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