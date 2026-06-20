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Torcedores comemoram vitória do Brasil em transmissão em telão promovida pela Prefeitura de Atalaia na Praça Aristides Agra

Iniciativa reuniu moradores de diferentes bairros para acompanhar a partida e vibrar juntos a cada lance.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
20/06/2026 às 10h27
Torcedores comemoram vitória do Brasil em transmissão em telão promovida pela Prefeitura de Atalaia na Praça Aristides Agra
Torcedores comemoram vitória do Brasil em transmissão em telão promovida pela Prefeitura de Atalaia na Praça Aristides Agra

Grande número de torcedores puderam acompanhar na noite desta sexta-feira (19), na Praça Aristides Lopes da Rosa Agra, no bairro José Paulino, a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, pela Copa do Mundo de 2026. A estrutura foi montada pela Prefeitura de Atalaia e contou com atração musical antes e após o jogo. 

A iniciativa teve como objetivo proporcionar um momento de lazer e integração para as famílias atalaienses, reunindo a população para acompanhar a partida em um ambiente preparado para celebrar a paixão nacional pelo futebol. Moradores de diferentes bairros puderam acompanhar a partida e vibrar juntos a cada lance.

Torcendo junto, o prefeito Nicollas destacou que o evento é uma oportunidade de fortalecer a convivência entre os moradores e compartilhar a emoção de torcer pelo Brasil.

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“Futebol tem o poder de unir as pessoas e criar momentos especiais. Queremos que as famílias de Atalaia possam viver essa experiência juntas, em um ambiente de alegria, respeito e confraternização”, afirmou o prefeito.

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O Governo Municipal, que realizou a transmissão do primeiro jogo do Brasil durante o Festival do Pitu, já programa para a próxima quarta-feira, 24 de junho, a transmissão do terceiro jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos, diante da Escócia, durante a realização do tradicional Casamento Matuto de Atalaia.

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