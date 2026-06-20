Torcedores comemoram vitória do Brasil em transmissão em telão promovida pela Prefeitura de Atalaia na Praça Aristides Agra

Grande número de torcedores puderam acompanhar na noite desta sexta-feira (19), na Praça Aristides Lopes da Rosa Agra, no bairro José Paulino, a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, pela Copa do Mundo de 2026. A estrutura foi montada pela Prefeitura de Atalaia e contou com atração musical antes e após o jogo.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar um momento de lazer e integração para as famílias atalaienses, reunindo a população para acompanhar a partida em um ambiente preparado para celebrar a paixão nacional pelo futebol. Moradores de diferentes bairros puderam acompanhar a partida e vibrar juntos a cada lance.

Torcendo junto, o prefeito Nicollas destacou que o evento é uma oportunidade de fortalecer a convivência entre os moradores e compartilhar a emoção de torcer pelo Brasil.

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“Futebol tem o poder de unir as pessoas e criar momentos especiais. Queremos que as famílias de Atalaia possam viver essa experiência juntas, em um ambiente de alegria, respeito e confraternização”, afirmou o prefeito.

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O Governo Municipal, que realizou a transmissão do primeiro jogo do Brasil durante o Festival do Pitu, já programa para a próxima quarta-feira, 24 de junho, a transmissão do terceiro jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos, diante da Escócia, durante a realização do tradicional Casamento Matuto de Atalaia.