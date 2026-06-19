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Junina Sanfona do Rei recebe nota máxima na 1ª etapa da Região Metropolitana, realizada em Capela

Junina atalaiense volta a se apresentar no dia 23 de junho, na 2ª etapa que será realizada em Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Igor Martins | Videomaker
19/06/2026 às 19h59 Atualizada em 19/06/2026 às 20h09
Junina Sanfona do Rei recebe nota máxima na 1ª etapa da Região Metropolitana, realizada em Capela
Junina Sanfona do Rei recebe nota máxima na 1ª etapa da Região Metropolitana, realizada em Capela.

Com um espetáculo impecável, a Junina atalaiense Sanfona do Rei alcançou a nota máxima (50 pontos), em sua apresentação na 1ª etapa classificatória da região Metropolitana, pela primeira divisão, realizada na noite desta quinta-feira (18), na cidade de Capela. 

Com o resultado, dividi parcialmente o primeiro lugar com a Junina Brilho Lunar da cidade de Coqueiro Seco, no XXIII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas. A competição é organizada pela Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas (LIQAL). 

Com o tema “O coração canta o que os olhos não podem enxergar”, a junina atalaiense presta uma linda e emocionante homenagem à trajetória de Edmilson Mendes, conhecido carinhosamente como “Ceguinho do Centro”, figura emblemática da cultura popular alagoana.

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A Sanfona do Rei volta a se apresentar pelo Circuito Alagoano no próximo dia 23 de junho, na 2ª etapa que terá como sede a cidade de Atalaia. Em casa e com o apoio total dos atalaienses, a expectativa é de mais uma grande apresentação, para garantir sua classificação à etapa final. 

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Em 2025, ficou no 4º lugar geral no XXII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas, empatado em pontuação com a 3ª colocada, mas ficou atrás no critério de desempate. Espetáculo que apresentou foi a força das mulheres com o tema “Dandara: Um Grito de Liberdade!”.

A Sanfona do Rei é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Atalaia por meio da Lei Municipal nº 1.237/2024, através de iniciativa da vereadora Janaína Montenegro. O reconhecimento destaca a trajetória de sucesso da junina atalaiense, que desde 2017, com muito brilhantismo e dedicação, recolocou a cidade de Atalaia em destaque no cenário junino alagoano.

 

 
 
 
 
 
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