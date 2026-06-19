Junina Sanfona do Rei recebe nota máxima na 1ª etapa da Região Metropolitana, realizada em Capela.

Com um espetáculo impecável, a Junina atalaiense Sanfona do Rei alcançou a nota máxima (50 pontos), em sua apresentação na 1ª etapa classificatória da região Metropolitana, pela primeira divisão, realizada na noite desta quinta-feira (18), na cidade de Capela.

Com o resultado, dividi parcialmente o primeiro lugar com a Junina Brilho Lunar da cidade de Coqueiro Seco, no XXIII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas. A competição é organizada pela Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas (LIQAL).

Com o tema “O coração canta o que os olhos não podem enxergar”, a junina atalaiense presta uma linda e emocionante homenagem à trajetória de Edmilson Mendes, conhecido carinhosamente como “Ceguinho do Centro”, figura emblemática da cultura popular alagoana.

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A Sanfona do Rei volta a se apresentar pelo Circuito Alagoano no próximo dia 23 de junho, na 2ª etapa que terá como sede a cidade de Atalaia. Em casa e com o apoio total dos atalaienses, a expectativa é de mais uma grande apresentação, para garantir sua classificação à etapa final.

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Em 2025, ficou no 4º lugar geral no XXII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas, empatado em pontuação com a 3ª colocada, mas ficou atrás no critério de desempate. Espetáculo que apresentou foi a força das mulheres com o tema “Dandara: Um Grito de Liberdade!”.

A Sanfona do Rei é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial de Atalaia por meio da Lei Municipal nº 1.237/2024, através de iniciativa da vereadora Janaína Montenegro. O reconhecimento destaca a trajetória de sucesso da junina atalaiense, que desde 2017, com muito brilhantismo e dedicação, recolocou a cidade de Atalaia em destaque no cenário junino alagoano.