Juventus Olhos D’água vence o Nada Consta e lidera o Grupo A da Super Copa Santo Antônio

Juventus Olhos D’água vence o Nada Costa e lidera o Grupo A da Super Copa Santo Antônio.

Mais uma rodada da fase de classificação da Super Copa Santo Antônio de futebol amador foi realizada neste domingo (7), com jogos movimentados e muitos gols.

No primeiro confronto do dia, o Juventus Olhos D’água assumiu a liderança do Grupo A ao vencer o Nada Consta por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Jeanderson Tertuliano e Lucas Apolinário. Pelo lado do Nada Costa, José Guilherme chegou a balançar as redes, mas não evitou o revés da equipe.

Também pelo Grupo A, a equipe do Jaqueirense goleou o Jovem Branca por 7 a 1 e subiu para a terceira colocação na tabela. Pedro Paulo, com dois gols, Anderson de Oliveira, Mateus de Almeida, Guilherme de Almeida, Hygor Felipe e José Jadiel marcaram para o time de Chã da Jaqueira. Celso Silvino fez o gol de honra da equipe do Distrito Branca.

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Ainda pelo Grupo A, duas partidas foram decididas por W.O. O Escurinho somou três pontos após o Vasco não comparecer ao jogo. O Real Alto também venceu por W.O. diante do Esporte Clube XXI. Com isso, Vasco e XXI não têm mais chances de classificação.

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Pelo Grupo B, já classificados para a próxima fase, Missionário e Juventus Sapucaia ficaram no empate por 1 a 1. Pedro Jobson marcou para o Missionário, enquanto Ivanildo Barbosa fez o gol do Juventus Sapucaia. O grande destaque da partida foi o goleiro Kleversson Luiz, do Missionário, que garantiu o empate com importantes defesas.

No Grupo B, quem também garantiu vaga antecipada na próxima fase foi o pentacampeão atalaiense Vira Copos, que venceu a Chapecoense por W.O.

A última vaga do Grupo B será definida no próximo domingo (14), no confronto entre Náutico Santo Antônio e Fazendinha. Quem vencer a partida garante classificação para a fase seguinte da competição.