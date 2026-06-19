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Arraiá do SCFV reúne participantes em tarde de alegria, integração e valorização da cultura nordestina em Atalaia

Evento promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social fortaleceu vínculos, celebrou as tradições juninas e proporcionou momentos de convivência entre os participantes.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
19/06/2026 às 10h04
Arraiá do SCFV reúne participantes em tarde de alegria, integração e valorização da cultura nordestina em Atalaia
Arraiá do SCFV reúne participantes em tarde de alegria, integração e valorização da cultura nordestina em Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira (16), o Arraiá do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O evento reuniu participantes em uma tarde marcada por muita alegria, música, apresentações culturais, comidas típicas e momentos de integração.

Com uma programação especial inspirada nas tradições juninas, o encontro proporcionou um ambiente de acolhimento, convivência e fortalecimento dos laços entre os usuários atendidos pelo serviço, valorizando a cultura nordestina e promovendo o bem-estar social.

O prefeito Nicollas destacou a importância de iniciativas que incentivam a convivência e fortalecem os vínculos familiares e comunitários.

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“Momentos como este mostram a importância do trabalho desenvolvido pelo SCFV. Mais do que uma celebração junina, estamos falando de inclusão, acolhimento e fortalecimento de vínculos. É muito gratificante ver a participação e a alegria de todos que fazem parte desse serviço tão importante para Atalaia”, afirmou.

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A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, ressaltou que o evento foi pensado para proporcionar lazer, integração e valorização das tradições culturais.

“O Arraiá do SCFV foi preparado com muito carinho para os nossos participantes. Ver cada sorriso, cada apresentação e a interação entre todos reforça a importância desse trabalho que desenvolvemos diariamente. O Serviço de Convivência é um espaço de aprendizado, acolhimento e construção de relações que transformam vidas”, destacou a secretária.

Durante a programação, os participantes puderam prestigiar apresentações, compartilhar momentos de descontração e celebrar uma das manifestações culturais mais importantes do Nordeste, em um ambiente de respeito, alegria e união.

A ação integra as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que tem como objetivo promover a integração social, fortalecer relações familiares e comunitárias e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários atendidos pelo município.

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