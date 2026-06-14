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Náutico vence o Fazendinha e garante classificação às quartas de final da Super Copa Santo Antônio

Missionários, Vira Copos e Juventus Sapucaia também avançam pelo Grupo B; última rodada vai definir os classificados do Grupo A.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
14/06/2026 às 21h34
Náutico vence o Fazendinha e garante classificação às quartas de final da Super Copa Santo Antônio
Náutico vence o Fazendinha e garante classificação às quartas de final da Super Copa Santo Antônio.

O Náutico Santo Antônio venceu o Fazendinha por 2 a 1 no jogo mais esperado da rodada da Super Copa Santo Antônio, realizada neste domingo (14), e garantiu classificação entre os quatro melhores do Grupo B, avançando às quartas de final da competição.

Além do Náutico, também estão classificados pelo Grupo B as equipes do Missionários, Vira Copos e Juventus Sapucaia.

Os gols da vitória do Náutico foram marcados por Genival Ernandes e Manoel Pedro, que asseguraram a vaga da equipe na próxima fase. Já o Fazendinha descontou com Jailson, capitão do time.

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Pelo Grupo A, a rodada contou com empate em 1 a 1 entre Real Alto e Nada Costa. Rodolfo Henrique marcou para o Real Alto, enquanto José Guilherme fez o gol do Nada Costa.

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No último confronto do dia, o Jaqueirense não compareceu ao campo, e o Escurinho venceu por W.O., com o placar de 3 a 0.

Com o resultado, o Escurinho ocupa a segunda colocação na tabela do Grupo A, com a mesma pontuação do Juventus Olhos D’Água, que lidera a chave por conta do saldo de gols.

A definição dos classificados do Grupo A acontece no próximo domingo (21), quando será realizada a última rodada da fase de grupos.

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