Independente Atalaia vai enfrentar o Cruzeiro Arapiraca nas oitavas de final da Copa Alagoas Sub-17 2026.

Em sorteio realizado pela Federação Alagoana de Futebol (FAF), nesta quarta-feira (3), o Independente Atalaia conheceu seu adversário na primeira fase da Copa Alagoas Sub-17 2026.
Em jogos de ida e volta, a equipe atalaiense vai enfrentar o Cruzeiro Arapiraca. O primeiro confronto será na capital do agreste alagoano, com o decisivo jogo de volta sendo disputado em Atalaia, no estádio O Luizão.
Quem avançar deste confronto enfrenta nas quartas de final o CSA ou a Liga Penedense.
A divulgação da tabela detalhada, com datas dos confrontos, horários e locais das partidas serão divulgadas em breve através do site oficial da FAF: futeboldealagoas.net.