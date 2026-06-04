21°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Independente Atalaia vai enfrentar o Cruzeiro Arapiraca nas oitavas de final da Copa Alagoas Sub-17 2026

Quem avançar deste confronto enfrenta nas quartas de final o CSA ou a Liga Penedense.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: FAF
04/06/2026 às 09h19
Independente Atalaia vai enfrentar o Cruzeiro Arapiraca nas oitavas de final da Copa Alagoas Sub-17 2026
Independente Atalaia vai enfrentar o Cruzeiro Arapiraca nas oitavas de final da Copa Alagoas Sub-17 2026.

Em sorteio realizado pela Federação Alagoana de Futebol (FAF), nesta quarta-feira (3), o Independente Atalaia conheceu seu adversário na primeira fase da Copa Alagoas Sub-17 2026. 

Em jogos de ida e volta, a equipe atalaiense vai enfrentar o Cruzeiro Arapiraca. O primeiro confronto será na capital do agreste alagoano, com o decisivo jogo de volta sendo disputado em Atalaia, no estádio O Luizão. 

Quem avançar deste confronto enfrenta nas quartas de final o CSA ou a Liga Penedense.

Continua após a publicidade

 

A divulgação da tabela detalhada, com datas dos confrontos, horários e locais das partidas serão divulgadas em breve através do site oficial da FAF: futeboldealagoas.net.

Continua após a publicidade

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Alunos da RK Fit se destacam no Campeonato Alagoano de Jiu-Jitsu em Maceió. Foto: Jal Gomes
Jiu-Jitsu Há 2 dias

Alunos da RK Fit se destacam no Campeonato Alagoano de Jiu-Jitsu em Maceió

Atletas de Atalaia conquistam cinco medalhas em competição estadual após apenas cinco meses de treinamento.

 Juventus vence Vira Copos e segue na liderança do Grupo B na Super Copa Santo Antônio.
Futebol Há 3 dias

Juventus vence Vira Copos e segue na liderança do Grupo B na Super Copa Santo Antônio

O outro Juventus, só que do Povoado Olhos D’água, lidera o Grupo A após vitória em jogo equilibrado.

 Huann Cassiano é campeão Alagoano de Jiu-Jitsu na categoria infanto-juvenil.
É Campeão! Há 3 dias

Huann Cassiano é campeão Alagoano de Jiu-Jitsu na categoria infanto-juvenil

Residente no bairro José Paulino, em Atalaia, jovem atleta treina com o professor Fábio Padilha, na RK Fit.

 Atalaiense Kássio é destaque na conquista histórica do Sporting Teotônio e celebra acesso à elite do Alagoano.
Série B Há 4 dias

Atalaiense Kássio é destaque na conquista histórica do Sporting Teotônio e celebra acesso à elite do Alagoano

Camisa 10 foi eleito Craque do Campeonato e teve papel decisivo na campanha do título da Série B.

 Jovem Erick (Kekeu) conquista título em Maceió e destaca força da capoeira atalaiense em competição estadual.
Capoeira Há 4 dias

Aluno do Grupo Capoeira Brasil em Atalaia é campeão da Copa Benedito Bentes na categoria Juvenil B

Com supervisão do Mestre Pavão, jovem Erick (Kekeu) conquista título em Maceió e destaca força da capoeira atalaiense em competição estadual.

Atalaia, AL
23°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 28°
24° Sensação
3.17 km/h Vento
87% Umidade
100% (9.26mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Sexta
26° 21°
Sábado
24° 20°
Domingo
23° 21°
Segunda
25° 21°
Terça
26° 21°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
João Severo
Últimas notícias
Copa Alagoas Há 8 horas

Independente Atalaia vai enfrentar o Cruzeiro Arapiraca nas oitavas de final da Copa Alagoas Sub-17 2026
Agricultura Familiar Há 21 horas

Atalaia recebe o projeto Agricultura Familiar em Movimento com mutirão de serviços voltados para quem vive e produz no campo
Poder Legislativo Há 22 horas

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia do dia 02 de junho de 2026
Copervales Há 1 dia

Copervales inicia nova turma do programa de jovens aprendizes com foco em formação profissional
Política Há 1 dia

Davi Davino ainda luta com a direção nacional do Republicanos para manter sua candidatura

Publicidade
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Lays Melo
Verreadora Mércia da Saúde
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3014 (02/06/26)
27
30
35
40
44
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7042 (03/06/26)
10
13
25
36
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3702 (03/06/26)
02
03
05
09
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2932 (03/06/26)
00
01
05
12
14
21
27
33
47
55
63
66
67
68
69
70
73
77
82
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2965 (03/06/26)
07
08
21
40
42
47
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias