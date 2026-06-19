Sala do Empreendedor amplia canais de atendimento e passa a oferecer suporte pelo WhatsApp.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Sala do Empreendedor, ampliou os canais de atendimento à população e passa a disponibilizar suporte por WhatsApp para facilitar o acesso dos empreendedores aos serviços oferecidos pelo município.

A iniciativa tem como objetivo aproximar ainda mais os serviços públicos de quem empreende, garantindo mais praticidade, agilidade e comodidade no atendimento.

Por meio do número (82) 99385-6956, os empreendedores poderão esclarecer dúvidas, receber orientações sobre formalização, regularização e gestão de negócios, além de obter informações sobre os serviços disponibilizados pela Sala do Empreendedor.

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O prefeito Nicollas destacou que a modernização dos canais de atendimento fortalece o ambiente de negócios no município.

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“Nosso compromisso é facilitar a vida de quem empreende e gera oportunidades em Atalaia. Com esse novo canal, estamos aproximando os serviços da população e oferecendo mais agilidade para que os empreendedores tenham acesso às informações e orientações de que precisam”, afirmou.

A Sala do Empreendedor atua como um importante ponto de apoio aos microempreendedores individuais (MEIs), pequenos negócios e cidadãos que desejam iniciar sua trajetória empreendedora, oferecendo orientação e suporte para diversas demandas.

Com a ampliação dos canais digitais, a Prefeitura reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico local e com a desburocratização dos serviços públicos.

Atendimento da Sala do Empreendedor

WhatsApp: (82) 99385-6956

Os interessados podem entrar em contato para obter informações, tirar dúvidas e receber atendimento de forma rápida e acessível.