Em parceria com o IAFC, Vitória vai realizar avaliação em Atalaia em busca de jovens talentos para suas categorias de base

Nesta quinta-feira (18), o Esporte Clube Vitória, através de seu observador técnico, Leandro, estará no município de Atalaia realizando mais uma avaliação em busca de jovens talentos para suas categorias de base. A avaliação acontece em parceria com o Independente Atalaia (IAFC).

A avaliação será realizada no Campo da Comesa, a partir das 14 horas. Podem participar atletas do Sub-15 e Sub-17. Os selecionados terão a oportunidade de se apresentar no Centro de Treinamento do Vitória, na Bahia. Uma das melhores bases do futebol brasil.

Esta será mais uma grande oportunidade que jovens atletas da cidade de Atalaia e de municípios da região terão para mostrar seu talento e buscar dar mais um passo importante no sonho de se tornar jogador profissional de futebol.

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Mais esta grande oportunidade trazida para Atalaia, reforça o compromisso e o trabalho sério do Independente Atalaia. Fundado em 2021, o projeto idealizado e dirigido por Ronaldo Torres, vem se consolidando como uma das principais iniciativas de formação esportiva em Alagoas.