Em Arapiraca, Davi Davino Filho destaca liderança do pastor Oliveira e defende renovação para Alagoas.

O pré-candidato ao Senado Federal Davi Davino Filho participou, neste domingo, de um encontro político em Arapiraca e destacou a importância da liderança do pastor Oliveira na região.

Durante o discurso, Davi relembrou a amizade construída com o pastor desde 2019, ressaltando a parceria e a ligação com a comunidade evangélica.

“Desde que conheci o pastor Oliveira, criamos uma relação de confiança e respeito. Tenho certeza de que ele continuará surpreendendo pelo trabalho que realiza junto à população”, afirmou.

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Davi também destacou a força política do Agreste e afirmou que a região terá papel decisivo nas eleições de 2026.

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“O Agreste vai ajudar a decidir o futuro de Alagoas. É uma região forte, trabalhadora e que merece mais atenção e investimentos”, disse.

O pré-candidato ainda defendeu a renovação política e cobrou soluções para problemas enfrentados pela população, como a falta de água em diversos municípios do estado.

“Não existe desenvolvimento sem o básico. Precisamos enfrentar os problemas reais das pessoas e construir um estado com mais oportunidades para todos”, destacou.

O encontro reuniu centenas de apoiadores e lideranças de Arapiraca e municípios vizinhos. Também participaram do evento o pré-candidato ao Governo de Alagoas, JHC, a senadora Eudócia e representantes políticos e religiosos da região.