20°C 26°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Em Arapiraca, Davi Davino Filho destaca liderança do pastor Oliveira e defende renovação para Alagoas

Davi também destacou a força política do Agreste e afirmou que a região terá papel decisivo nas eleições de 2026.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
22/06/2026 às 12h02
Em Arapiraca, Davi Davino Filho destaca liderança do pastor Oliveira e defende renovação para Alagoas
Em Arapiraca, Davi Davino Filho destaca liderança do pastor Oliveira e defende renovação para Alagoas.

O pré-candidato ao Senado Federal Davi Davino Filho participou, neste domingo, de um encontro político em Arapiraca e destacou a importância da liderança do pastor Oliveira na região.

Durante o discurso, Davi relembrou a amizade construída com o pastor desde 2019, ressaltando a parceria e a ligação com a comunidade evangélica.

“Desde que conheci o pastor Oliveira, criamos uma relação de confiança e respeito. Tenho certeza de que ele continuará surpreendendo pelo trabalho que realiza junto à população”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

Davi também destacou a força política do Agreste e afirmou que a região terá papel decisivo nas eleições de 2026.

Continua após a publicidade

 

“O Agreste vai ajudar a decidir o futuro de Alagoas. É uma região forte, trabalhadora e que merece mais atenção e investimentos”, disse.

O pré-candidato ainda defendeu a renovação política e cobrou soluções para problemas enfrentados pela população, como a falta de água em diversos municípios do estado.

“Não existe desenvolvimento sem o básico. Precisamos enfrentar os problemas reais das pessoas e construir um estado com mais oportunidades para todos”, destacou.

O encontro reuniu centenas de apoiadores e lideranças de Arapiraca e municípios vizinhos. Também participaram do evento o pré-candidato ao Governo de Alagoas, JHC, a senadora Eudócia e representantes políticos e religiosos da região.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Caravana de Renan Filho encerra agenda em Atalaia com multidão nas ruas e forte demonstração política de Ceci e Nicollas
Política Há 18 horas

Caravana de Renan Filho encerra agenda em Atalaia com multidão nas ruas e forte demonstração política de Ceci e Nicollas

A mobilização foi liderada pela ex-prefeita e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, e pelo prefeito Nicollas.

 Davi Davino Filho defende limites ao STF e propõe mandatos para ministros,
Política Há 4 dias

Davi Davino Filho defende limites ao STF e propõe mandatos para ministros

As declarações foram feitas durante entrevista ao CM Cast, apresentado pelos jornalistas Ricardo Mota e Carlos Melo.
Política Há 4 dias

Prefeito da Barra de São Miguel declara apoio a Ceci para deputada estadual

Henrique Alves Pinto fortalece a caminhada da ex-prefeita rumo ao Parlamento Estadual.

 Caravana Pra Fazer História de Novo chega em Atalaia neste domingo (21).
Política Há 5 dias

Caravana Pra Fazer História de Novo chega em Atalaia neste domingo (21)

Em apoio a pré-candidatura de Renan Filho ao Governo de AL, ato foi convocado pela ex-prefeita Ceci e pelo prefeito Nicollas.

 “APOIO INCONDICIONALMENTE” afirma presidente nacional do Republicanos em post sobre Davi Davino
APOIO INCONDICIONAL Há 1 semana

“APOIO INCONDICIONALMENTE” afirma presidente nacional do Republicanos em post sobre Davi Davino

“Um jovem com disposição, com história e com vontade de trabalhar pelo povo alagoano”, declarou o presidente do partido.

Atalaia, AL
25°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
26° Sensação
4.21 km/h Vento
80% Umidade
100% (6.4mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
17h13 Pôr do sol
Terça
26° 20°
Quarta
28° 20°
Quinta
27° 20°
Sexta
27° 20°
Sábado
25° 21°
Publicidade
Professor Lesso
João Severo
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Em Arapiraca, Davi Davino Filho destaca liderança do pastor Oliveira e defende renovação para Alagoas
Política Há 18 horas

Caravana de Renan Filho encerra agenda em Atalaia com multidão nas ruas e forte demonstração política de Ceci e Nicollas
Copa do Mundo Há 2 dias

Torcedores comemoram vitória do Brasil em transmissão em telão promovida pela Prefeitura de Atalaia na Praça Aristides Agra
Circuito Alagoano Há 3 dias

Junina Sanfona do Rei recebe nota máxima na 1ª etapa da Região Metropolitana, realizada em Capela
Trânsito Há 3 dias

Atalaia cria o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito – DMTT

Publicidade
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Verreadora Mércia da Saúde
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3021 (20/06/26)
16
19
22
24
46
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3716 (20/06/26)
01
02
04
05
07
11
12
15
17
18
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2939 (20/06/26)
09
11
14
17
19
20
28
30
45
49
54
64
65
67
70
76
81
89
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2972 (20/06/26)
06
10
34
38
42
46
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias