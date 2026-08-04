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Davi Davino Filho destaca importância da FunBrasil na ampliação do acesso à saúde em Alagoas

Segundo Davi Davino Filho, a missão da fundação sempre foi garantir atendimento humanizado e reduzir as dificuldades enfrentadas por quem depende exclusivamente da rede pública.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
04/08/2026 às 15h07
Davi Davino Filho destaca importância da FunBrasil na ampliação do acesso à saúde em Alagoas
Davi Davino Filho destaca importância da FunBrasil na ampliação do acesso à saúde em Alagoas.

O pré-candidato ao Senado Davi Davino Filho voltou a destacar o papel da FunBrasil na ampliação do acesso à saúde pública em Alagoas. Fundada em 2008, a instituição filantrópica atua em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo consultas, exames, cirurgias e serviços de reabilitação de forma gratuita. Atualmente, a FunBrasil conta com unidades de atendimento em Maceió e vem ampliando sua estrutura para atender a crescente demanda da população alagoana. 

Segundo Davi Davino Filho, a missão da fundação sempre foi garantir atendimento humanizado e reduzir as dificuldades enfrentadas por quem depende exclusivamente da rede pública. Entre os avanços recentes estão a implantação do Centro Especializado em Reabilitação III (CER III), que reúne atendimento multidisciplinar para pessoas com deficiência física, intelectual e visual, e a marca de mais de 500 mil procedimentos realizados em 2025. "A FunBrasil nasceu para cuidar das pessoas. Cada atendimento realizado representa uma família acolhida e alguém que voltou a ter esperança. Esse é um trabalho que transforma vidas e mostra que investir em saúde é investir em dignidade", afirmou. 

Davi também ressaltou que a construção do novo Hospital FunBrasil, no Benedito Bentes, representa mais um passo para fortalecer a assistência especializada em Alagoas. A unidade deverá ampliar significativamente a capacidade de atendimento da instituição, oferecendo entre 10 mil e 15 mil atendimentos mensais quando estiver em funcionamento. Para o pré-candidato, a experiência adquirida à frente da FunBrasil reforça a convicção de que é possível ampliar o acesso à saúde com gestão, planejamento e compromisso com quem mais precisa.

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