Super Copa Santo Antônio: empate garante Juventus Olhos D’água na liderança do Grupo A e elimina o Real Alto

Empate garante Juventus Olhos D’água na liderança do Grupo A e elimina o Real Alto.

Neste domingo (21), foi realizada a última rodada da fase de grupos da Super Copa Santo Antônio de futebol amador 2026. Dois jogos movimentaram o Grupo A e definiram as equipes classificadas para as quartas de final da competição.

Uma das melhores equipes da primeira fase, o Juventus Olhos D’água entrou em campo diante do Real Alto buscando garantir a liderança do grupo. Em uma partida equilibrada, o placar terminou em 2 a 2, resultado suficiente para assegurar o primeiro lugar ao Juventus e, ao mesmo tempo, eliminar o Real Alto, atual campeão atalaiense, da competição.

Os gols do Juventus Olhos D’água foram marcados por Sebastião Félix e Jeanderson Tertuliano. Já pelo Real Alto, balançaram as redes Rodolfo Henrique e José Marley.

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Na sequência, o Nada Consta enfrentou o Escurinho em um confronto decisivo pela última vaga do grupo. A equipe do Nada Consta venceu por 2 a 1 e carimbou sua classificação para as quartas de final.

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Matheus Borges abriu o placar para o Nada Consta. No segundo tempo, o Escurinho chegou ao empate com José Wanderson Nunes, mas logo depois a equipe adversária teve um pênalti a seu favor. José Guilherme converteu a cobrança e garantiu a vitória e a classificação.

Com os resultados, os classificados para a próxima fase ficaram definidos:

Grupo A: Juventus Olhos D’água, Escurinho, Jaqueirense e Nada Consta.

Grupo B: Juventus Sapucaia, Missionário Santo Antônio, Vira Copos e Náutico Santo Antônio.

As quartas de final da Super Copa Santo Antônio estão marcadas para o dia 5 de julho. Já a grande final da competição será realizada no dia 26 de julho.