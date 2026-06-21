Caravana de Renan Filho encerra agenda em Atalaia com multidão nas ruas e forte demonstração política de Ceci e Nicollas

A caravana “Para Fazer História de Novo”, liderada pelo pré-candidato ao Governo de Alagoas, senador Renan Filho (MDB), encerrou sua agenda deste domingo (21), em Atalaia com uma mobilização considerada histórica por apoiadores e lideranças políticas da região.

Renan Filho chegou ao município e foi recebido nos braços dos atalaienses, em meio a um clima de euforia, emoção e forte demonstração de apoio popular, com um grande um grande arrastão político pelas ruas da cidade.

A mobilização foi liderada pela ex-prefeita e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, e pelo prefeito Nicollas, que mostraram mais uma vez a força política e capacidade de mobilização ao reunir uma multidão nas ruas de Atalaia.

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Para o pré-candidato ao Governo de Alagoas, a mobilização mostrou que Atalaia sabe reconhecer quem trabalha pelo povo.

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“Atalaia sempre esteve entre as nossas prioridades de investimento. E é por isso que, com a colaboração e a força do prefeito Nicollas, da ex-prefeita Ceci e do governador Paulo Dantas, seguimos avançando juntos”, destacou Renan Filho.

Para a ex-prefeita Ceci, a cidade mostrou sua grandeza ao receber a Caravana Pra Fazer História de Novo. "Foi um momento de reencontros, abraços, carinho e muita confiança no futuro que queremos construir juntos. Ver o nosso povo nas ruas, participando e acreditando em dias ainda melhores para Alagoas, renova a nossa disposição para seguir trabalhando e lutando por quem mais precisa", destacou.