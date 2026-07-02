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Servidores da Infraestrutura recebem novos fardamentos e equipamentos de proteção em Atalaia

Ao todo, 300 kits estão sendo entregues para fortalecer as condições de trabalho das equipes que atuam diariamente na cidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
02/07/2026 às 10h10
Servidores da Infraestrutura recebem novos fardamentos e equipamentos de proteção em Atalaia
Servidores da Infraestrutura recebem novos fardamentos e equipamentos de proteção em Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Operação Urbana, iniciou nesta quarta-feira (1º) a entrega de 300 novos fardamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os servidores que atuam diariamente na manutenção, limpeza e conservação da cidade.

A iniciativa faz parte da política de valorização dos profissionais que desempenham um papel essencial na rotina do município, garantindo mais segurança, conforto, identificação e melhores condições de trabalho para as equipes.

Durante a entrega, o prefeito Nicollas destacou que investir nos servidores é também investir na qualidade dos serviços prestados à população.

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“Cuidar da cidade também é cuidar de quem trabalha por ela. Esses profissionais estão todos os dias nas ruas, faça chuva ou faça sol, contribuindo para manter Atalaia limpa, organizada e bem cuidada. Nosso compromisso é oferecer cada vez mais condições para que eles desempenhem esse trabalho com segurança, dignidade e valorização.”, afirmou.

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Além dos novos uniformes, os trabalhadores também receberam EPIs adequados às atividades desenvolvidas, reforçando a prevenção de acidentes e proporcionando mais proteção durante a execução dos serviços.

O secretário municipal de Infraestrutura e Operação Urbana, Marcelo Oliveira, ressaltou que os equipamentos contribuem diretamente para a qualidade do trabalho realizado pelas equipes.

“Estamos realizando a entrega dos fardamentos e dos equipamentos de proteção para que nossos servidores possam executar suas funções com mais conforto, segurança e qualidade. Esse investimento demonstra o compromisso da gestão com quem está diariamente nas ruas cuidando da nossa cidade e prestando um serviço tão importante para toda a população.”, destacou.

A entrega dos kits reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores públicos, reconhecendo a importância de quem trabalha diariamente para manter Atalaia cada vez mais limpa, organizada e preparada para oferecer mais qualidade de vida à população.

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