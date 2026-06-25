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Atalaia conquista Nota “A” no ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

Com o resultado, Atalaia alcança a 3ª colocação entre os municípios alagoanos.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
25/06/2026 às 11h41 Atualizada em 25/06/2026 às 16h27
Atalaia conquista Nota “A” no ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
Atalaia conquista Nota “A” no ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Atalaia recebeu, nesta semana, mais um importante resultado que comprova que o município segue avançando com responsabilidade e transparência. O destaque é a conquista da Nota “A” no ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Com o resultado, Atalaia alcança a 3ª colocação entre os municípios alagoanos.

O reconhecimento comprova o compromisso da gestão municipal com a transparência dos atos públicos, a responsabilidade fiscal e a correta aplicação dos recursos, fortalecendo a credibilidade da administração e garantindo mais eficiência na gestão das contas públicas.

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Para o secretário municipal de Finanças, Fábio Sarmento, a conquista reflete trabalho, planejamento e compromisso com o desenvolvimento de Atalaia.

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“Mais uma conquista que fortalece a credibilidade de Atalaia e demonstra que o trabalho sério, organizado e responsável gera resultados”, destaca o secretário.

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