Ceci celebra o São João de Atalaia e reforça compromisso com a valorização da cultura

A ex-prefeita de Atalaia e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, participou da abertura do Festival do Pitu 2026, realizada nesta quinta-feira (11), e aproveitou o momento para celebrar a força das tradições juninas e reforçar a importância da valorização da cultura popular.

Ao lado de moradores, amigos e lideranças, Ceci acompanhou a programação da primeira noite do evento, reencontrou a população e celebrou mais uma edição do São João de Atalaia, uma das manifestações culturais mais importantes do município.

Durante os anos em que esteve à frente da Prefeitura de Atalaia, a cultura recebeu atenção especial por meio de investimentos e incentivos voltados para a preservação das tradições populares. Foi nesse período que o São João da cidade ganhou ainda mais força com a realização do Forrozão N’Atalaia, iniciativa que ajudou a fortalecer os festejos juninos e consolidar o período como um dos mais aguardados do calendário cultural do município.

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A gestão também incentivou grupos culturais, quadrilhas juninas e diversas manifestações populares, valorizando artistas locais e contribuindo para a preservação das tradições que fazem parte da identidade do povo atalaiense.

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Para Ceci, investir em cultura é investir na história, nas pessoas e no desenvolvimento dos municípios. “A cultura faz parte da nossa identidade. Ela preserva a nossa história, fortalece as nossas raízes e mantém vivas as tradições que passam de geração em geração. Fico muito feliz em ver o São João de Atalaia reunindo famílias, movimentando a cidade e celebrando aquilo que temos de mais bonito: a nossa cultura e o nosso povo”, afirmou.

Ceci também destacou a importância das festividades juninas para a economia local, beneficiando comerciantes, ambulantes, empreendedores e trabalhadores que encontram nesse período uma oportunidade de ampliar a renda e fortalecer seus negócios.

“As festas populares vão muito além da celebração. Elas movimentam a economia, geram oportunidades, valorizam os artistas e fortalecem o sentimento de pertencimento das pessoas. Cultura também é desenvolvimento e merece ser incentivada e preservada”, ressaltou.

Ao participar da abertura do Festival do Pitu, Ceci reafirmou seu compromisso com a valorização da cultura popular e das tradições nordestinas, defendendo a continuidade de políticas públicas que fortaleçam a identidade cultural dos municípios e ampliem as oportunidades para artistas, grupos culturais e manifestações populares em toda Alagoas.