São João da Assistência Social fortalece vínculos e promove inclusão em Atalaia.

O clima de São João tomou conta da Assistência Social de Atalaia nesta quinta-feira (11), durante a realização do Arraiá da Assistência Social, uma manhã especial preparada para celebrar as tradições juninas e promover momentos de integração entre os usuários dos serviços socioassistenciais do município.

A programação reuniu participantes do Grupo de Idosos, MãeTEA, PAIF e Amor Sobre Rodas em um ambiente de muita animação, forró, comidas típicas, brincadeiras e confraternização. Mais do que uma celebração junina, o encontro proporcionou momentos de acolhimento, inclusão e fortalecimento dos vínculos comunitários.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Atalaia com a promoção do bem-estar e da convivência social, valorizando espaços que estimulam a participação, o respeito às diferenças e o cuidado com as pessoas.

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O prefeito Nicollas destacou a importância de ações que promovam inclusão e aproximem ainda mais os serviços da população.

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“Momentos como este mostram que a assistência social vai muito além dos atendimentos. É também sobre acolher, promover convivência, fortalecer vínculos e garantir que as pessoas se sintam parte da comunidade. Ver a alegria de cada participante nos motiva a continuar investindo em ações que cuidam das pessoas com respeito e atenção”, afirmou.

A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, ressaltou que o evento foi pensado para proporcionar experiências de integração e valorização das tradições culturais.

“Nosso objetivo foi reunir os usuários dos diferentes serviços em um momento de celebração, troca de experiências e fortalecimento de vínculos. O São João faz parte da nossa identidade cultural e é também uma oportunidade de promover inclusão, convivência e bem-estar para todos”, destacou.

Entre o forró, os sorrisos e as brincadeiras, o Arraiá da Assistência Social reafirmou a importância de iniciativas que unem cultura, acolhimento e cidadania, fortalecendo os laços entre os participantes e proporcionando momentos que ficarão guardados na memória de todos.

Com ações que valorizam as pessoas e promovem a inclusão social, a Prefeitura de Atalaia segue trabalhando para construir uma cidade cada vez mais acolhedora e humana.