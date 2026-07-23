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Escola Municipal Dr. Emílio de Maia recebe mais uma ação do Programa Escola Que Protege

A ação integra um conjunto de atividades desenvolvidas na rede de ensino com o objetivo de prevenir a violência.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
23/07/2026 às 18h15
Escola Municipal Dr. Emílio de Maia recebe mais uma ação do Programa Escola Que Protege
Foto: Assessoria

A Escola Municipal Dr. Emílio de Maia, em Atalaia, recebeu nesta quarta-feira (23) mais uma ação do Programa Escola Que Protege, iniciativa voltada ao fortalecimento da segurança no ambiente escolar e à promoção do bem-estar de estudantes.

De acordo com a gestão municipal, a ação integra um conjunto de atividades desenvolvidas na rede de ensino com o objetivo de prevenir a violência, combater o bullying e tornar as escolas espaços cada vez mais acolhedores e respeitosos para crianças e adolescentes.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Veiga, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento dos alunos.

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“Juntos, estamos fortalecendo ações de prevenção ao bullying e promovendo também um ambiente mais seguro para os nossos estudantes, para que eles cresçam com tranquilidade. Cuidar da educação também é proteger o futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes”, afirmou.

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A programação contou com momentos de conscientização e atividades educativas, além da participação da Polícia Civil, que levou um helicóptero até a unidade de ensino, chamando a atenção dos estudantes e proporcionando uma experiência diferenciada.

Com a adesão ao programa, o município de Atalaia passou a integrar uma rede nacional voltada à promoção da segurança e do bem-estar nas escolas. A iniciativa amplia estratégias de prevenção e reforça ações que contribuem para um ambiente educacional mais inclusivo.

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