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Tradições juninas encantam famílias durante arraiá no CMEI Helena de Albuquerque

Evento realizado no povoado Olhos D’água reuniu crianças, familiares e educadores em uma celebração marcada por cultura, aprendizado e integração.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
13/06/2026 às 12h23
Tradições juninas encantam famílias durante arraiá no CMEI Helena de Albuquerque
Foto: Assessoria

Dando continuidade à programação dos tradicionais arraiás realizados nas escolas da rede municipal de ensino, a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu nesta quinta-feira (11) mais uma celebração junina no CMEI Helena de Albuquerque, localizado no povoado Olhos d’Água.

Com o tema “Tradições que Encantam”, o evento reuniu alunos, familiares, educadores e colaboradores em uma manhã marcada por apresentações culturais, músicas típicas, comidas juninas e exposição dos trabalhos desenvolvidos pelas crianças durante as atividades pedagógicas realizadas ao longo das últimas semanas.

A iniciativa integra o calendário de festividades das unidades de ensino do município e tem como objetivo valorizar a cultura nordestina, fortalecer os vínculos entre escola e família e proporcionar experiências significativas para o desenvolvimento das crianças.

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A gestora da unidade, Daniela, destacou que toda a programação foi construída a partir de um trabalho pedagógico desenvolvido com os alunos da educação infantil.

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“Escolhemos o tema ‘Tradições que Encantam’ porque acreditamos na importância de preservar e apresentar às crianças as nossas raízes culturais. Durante esse período, trabalhamos as festividades juninas em diferentes áreas da educação infantil e hoje tivemos a oportunidade de compartilhar esse aprendizado com as famílias por meio das apresentações e da exposição dos trabalhos produzidos pelas crianças”, explicou.

O prefeito Nicollas ressaltou a importância de manter vivas as tradições culturais dentro do ambiente escolar.

“Os arraiás escolares já fazem parte da tradição da nossa rede municipal de ensino. Além de celebrar a cultura nordestina, eles aproximam as famílias da escola e proporcionam momentos de aprendizado, convivência e alegria para as nossas crianças. É muito bonito ver essa participação da comunidade e o envolvimento de todos nesse momento tão especial”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Glauciane Wanderley, destacou que as festividades juninas também desempenham um importante papel no processo de ensino e aprendizagem.

“Os arraiás são muito aguardados pelas crianças e pelas famílias. Mais do que uma comemoração, eles representam uma oportunidade de trabalhar a cultura popular dentro da proposta pedagógica, fortalecendo a identidade cultural dos nossos alunos e tornando o aprendizado ainda mais significativo”, destacou.

Entre danças, cores, música e muita animação, o arraiá do CMEI Helena de Albuquerque reforçou o compromisso da rede municipal de ensino com a valorização da cultura popular e com a construção de uma educação que une conhecimento, tradição e participação da comunidade.

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