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Shows de Wellington Brito e Fabinho Testado encerram programação junina em Atalaia

Programação promovida pela Prefeitura celebrou as tradições nordestinas com cultura, música e participação popular.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
25/06/2026 às 16h53
Shows de Wellington Brito e Fabinho Testado encerram programação junina em Atalaia
Shows de Wellington Brito e Fabinho Testado encerram programação junina em Atalaia.

A Prefeitura de Atalaia encerrou, na noite desta quarta-feira (24), a programação das festividades juninas com muito forró, animação e grande participação popular. Os shows de Wellington Brito e Fabinho Testado fecharam em grande estilo um calendário de eventos que celebrou a cultura nordestina e reuniu famílias, moradores e visitantes ao longo do período junino.

A última noite de programação aconteceu após o tradicional Casamento Matuto e a transmissão da partida da Seleção Brasileira na Arena da Copa, mantendo o clima de confraternização que marcou as celebrações em Atalaia.

O prefeito Nicollas destacou que investir na cultura é fortalecer as tradições e promover momentos de lazer para a população. “Encerramos nossa programação com a certeza de que proporcionamos um São João bonito, organizado e feito para as famílias. Foi uma festa que valorizou a nossa cultura, fortaleceu as tradições, movimentou a economia local e reuniu o nosso povo em momentos de muita alegria. Esse é o compromisso da nossa gestão: preservar a identidade de Atalaia e incentivar a cultura em todas as suas manifestações.”

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Ao longo das últimas semanas, a Prefeitura promoveu uma programação diversificada, que reafirmou o compromisso com a valorização das tradições culturais do município. Um dos destaques foi o Festival do Pitu, que uniu gastronomia, música e cultura, atraindo um grande público e fortalecendo o turismo e a economia local.

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Outro momento marcante foi o tradicional Casamento Matuto, que levou centenas de pessoas às ruas em um grande cortejo, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações e representa um dos maiores símbolos do São João atalaiense.

A Arena da Copa também integrou a programação especial, reunindo centenas de torcedores para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um ambiente de integração, lazer e convivência entre as famílias.

Além de celebrar a cultura popular, as festividades juninas impulsionaram o comércio, fortaleceram o trabalho dos artistas locais, beneficiaram ambulantes e contribuíram para a geração de renda durante um dos períodos mais importantes do calendário cultural do município.

Com o encerramento da programação, a Prefeitura de Atalaia reforça seu compromisso de continuar investindo em iniciativas que preservem as tradições, valorizem os talentos locais e mantenham viva a identidade cultural que faz do município uma referência nas celebrações juninas em Alagoas.

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Foto: Gazeta Web / Mariane Rodrigues
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