Última noite do Festival do Pitu encerra edição 2026 com tradição, cultura e fortalecimento da economia local.

O Festival do Pitu de Atalaia chegou ao fim neste sábado (13), encerrando mais uma edição de uma das festas mais tradicionais do município. Durante três dias de programação, o evento reuniu moradores, visitantes e turistas em uma grande celebração da cultura nordestina, marcada por música, gastronomia, tradição e geração de renda para a população.

A última noite da festa contou com a transmissão do jogo da Seleção Brasileira, reunindo torcedores em um momento de confraternização, e seguiu com os shows de Ruan Matos, Peruano e Brasas do Forró, que animaram o público até o encerramento do evento.

Promovido pela Prefeitura de Atalaia, o Festival do Pitu reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização das tradições culturais e com a preservação de uma festa que faz parte da identidade do povo atalaiense.

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O prefeito Nicollas destacou a importância do evento para o município e agradeceu a participação da população ao longo dos três dias de programação.

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“Encerramos essa edição do Festival do Pitu com o sentimento de dever cumprido. Foi uma festa bonita, organizada, que valorizou nossa cultura, fortaleceu nossas tradições e movimentou a economia da cidade. Agradeço a todos que participaram, aos trabalhadores envolvidos e a cada pessoa que ajudou a fazer deste evento um grande sucesso”, afirmou.

Além do aspecto cultural, o Festival do Pitu também teve impacto positivo na economia local. Durante os dias de festa, comerciantes, ambulantes, empreendedores e trabalhadores de diversos setores foram beneficiados pelo aumento da movimentação na cidade, ampliando oportunidades de renda e fortalecendo a atividade econômica do município.

Mais do que uma programação de entretenimento, o Festival do Pitu se consolida como um importante instrumento de valorização da cultura popular, preservando tradições, fortalecendo o turismo e promovendo o desenvolvimento local.

Com o Festival do Pitu concluído com sucesso, Atalaia reafirma sua vocação para os grandes eventos culturais e mantém viva uma tradição que atravessa gerações e faz parte da história do município.