20°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Última noite do Festival do Pitu encerra edição 2026 com tradição, cultura e fortalecimento da economia local

Evento reuniu milhares de pessoas durante três dias de programação e consolidou Atalaia como referência nos festejos juninos da região.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
15/06/2026 às 12h04
Última noite do Festival do Pitu encerra edição 2026 com tradição, cultura e fortalecimento da economia local
Última noite do Festival do Pitu encerra edição 2026 com tradição, cultura e fortalecimento da economia local.

O Festival do Pitu de Atalaia chegou ao fim neste sábado (13), encerrando mais uma edição de uma das festas mais tradicionais do município. Durante três dias de programação, o evento reuniu moradores, visitantes e turistas em uma grande celebração da cultura nordestina, marcada por música, gastronomia, tradição e geração de renda para a população.

A última noite da festa contou com a transmissão do jogo da Seleção Brasileira, reunindo torcedores em um momento de confraternização, e seguiu com os shows de Ruan Matos, Peruano e Brasas do Forró, que animaram o público até o encerramento do evento.

Promovido pela Prefeitura de Atalaia, o Festival do Pitu reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização das tradições culturais e com a preservação de uma festa que faz parte da identidade do povo atalaiense.

Continua após a publicidade

 

O prefeito Nicollas destacou a importância do evento para o município e agradeceu a participação da população ao longo dos três dias de programação.

Continua após a publicidade

 

“Encerramos essa edição do Festival do Pitu com o sentimento de dever cumprido. Foi uma festa bonita, organizada, que valorizou nossa cultura, fortaleceu nossas tradições e movimentou a economia da cidade. Agradeço a todos que participaram, aos trabalhadores envolvidos e a cada pessoa que ajudou a fazer deste evento um grande sucesso”, afirmou.

Além do aspecto cultural, o Festival do Pitu também teve impacto positivo na economia local. Durante os dias de festa, comerciantes, ambulantes, empreendedores e trabalhadores de diversos setores foram beneficiados pelo aumento da movimentação na cidade, ampliando oportunidades de renda e fortalecendo a atividade econômica do município.

Mais do que uma programação de entretenimento, o Festival do Pitu se consolida como um importante instrumento de valorização da cultura popular, preservando tradições, fortalecendo o turismo e promovendo o desenvolvimento local.

Com o Festival do Pitu concluído com sucesso, Atalaia reafirma sua vocação para os grandes eventos culturais e mantém viva uma tradição que atravessa gerações e faz parte da história do município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sanfona do Rei emociona público no encerramento da etapa do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas em Fleixeiras.
Sanfona do Rei Há 4 horas

Sanfona do Rei emociona o público no encerramento da etapa do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas em Fleixeiras

Representando o município de Atalaia, a Sanfona do Rei levou para a arena o tema “O coração canta o que os olhos não podem enxergar”.

 Prefeito Nicollas ao lado da cantora Yasmin Sensação, uma das atrações do primeiro dia do Festival do Pitu. Foto: Assessoria
Festival do Pitu Há 3 dias

Prefeito Nicollas prestigia abertura do Festival do Pitu e destaca importância do evento para o município

Evento promovido pela Prefeitura de Atalaia movimenta a cidade e fortalece raízes culturais do município.

 Festival do Pitu 2026 continua nesta sexta-feira (12) com shows de Thales Play, Mikael Santos e Thiago Freitas.
Cultura Há 3 dias

Festival do Pitu 2026 continua nesta sexta-feira (12) com shows de Thales Play, Mikael Santos e Thiago Freitas

Programação segue levando música, cultura e animação para as comemorações juninas de Atalaia.

 Festival do Pitu 2026 reforça tradição junina e movimenta Atalaia a partir desta quinta-feira.
Cultura Há 5 dias

Festival do Pitu 2026 reforça tradição junina e movimenta Atalaia a partir desta quinta-feira

Evento chega com novidades, programação musical, transmissão do jogo do Brasil e valorização da cultura local.

 Junina Sanfona do Rei, é a representante de Atalaia na 1º Divisão.
Cultura Há 7 dias

Atalaia vai receber etapa do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas 2026

Evento acontece nos dias 20, 21, 22, 23 e 25 de junho e na quadra da Escola Antônio Amâncio.

Atalaia, AL
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
31° Sensação
3.9 km/h Vento
70% Umidade
100% (4.23mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
17h11 Pôr do sol
Terça
28° 21°
Quarta
28° 20°
Quinta
27° 21°
Sexta
26° 21°
Sábado
26° 21°
Publicidade
Francisco Batinga
Professor Lesso
Inglês Selfie
João Severo
Últimas notícias
Festival do Pitu Há 2 horas

Última noite do Festival do Pitu encerra edição 2026 com tradição, cultura e fortalecimento da economia local
Sanfona do Rei Há 4 horas

Sanfona do Rei emociona o público no encerramento da etapa do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas em Fleixeiras
Futebol Há 17 horas

Náutico vence o Fazendinha e garante classificação às quartas de final da Super Copa Santo Antônio
Política Há 2 dias

Davi Davino Filho lança pré-candidatura ao Senado em Alagoas
Festa Junina Há 2 dias

Tradições juninas encantam famílias durante arraiá no CMEI Helena de Albuquerque

Publicidade
Verreadora Mércia da Saúde
Maria da Comesa
Lays Melo
Vereador Jaminho
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3710 (14/06/26)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
16
17
18
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2936 (12/06/26)
00
17
24
26
27
30
32
34
35
47
52
54
57
64
66
76
78
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2969 (12/06/26)
02
18
21
34
41
42
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias