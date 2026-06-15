Filme gravado em Atalaia, Fofoqueiro do Diabo estreia no YouTube

Após ser exibido em várias cidades de Alagoas, o filme Fofoqueiro do Diabo, que tem roteiro e direção do músico atalaiense Juninho Love, estreou na noite desta segunda-feira (15) na plataforma YouTube – ASSISTA AQUI. A produção foi gravada em 2024 no povoado Sapucaia, em Atalaia, e traz uma narrativa que mistura comédia e drama para retratar o cotidiano do interior nordestino.

Ambientado em um interior nordestino dos anos 70, o longa transporta o espectador para um cenário onde a religiosidade e as crenças populares têm forte influência na vida das pessoas. A história gira em torno de um fazendeiro endividado que, sem alternativas, decide vender a própria alma ao diabo. Para isso, ele confia a negociação ao seu braço direito, o jovem Zé Miúdo, um garoto travesso e fofoqueiro que acaba provocando uma grande confusão no povoado, tornando-se o “fofoqueiro do diabo”.

Segundo Juninho Love, o projeto representa a realização de um sonho e um marco para o audiovisual local.

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“Quando eu escrevi o Fofoqueiro do Diabo eu sabia das dificuldades, mas não pensei nos problemas. Lutei para realizar um grande projeto da minha vida e levar Atalaia para o cenário cinematográfico. É um filme totalmente atalaiense, gravado em Atalaia. Tenho muito orgulho e gratidão a todos que participaram e abraçaram esse projeto com carinho”, destacou.

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O diretor também reforçou o caráter regional da obra, que valoriza o jeito de falar e viver do povo nordestino. “É uma comédia com gírias, com palavras e com o jeito de viver do povo atalaiense. Espero que todos assistam com a família e amigos e deem boas risadas”, completou.

A produção conta com personagens típicos do interior, como padre, beatas, políticos, delegado, soldados atrapalhados, bêbados, valentões, donos de bar, além de figuras como o próprio diabo e o fofoqueiro. O elenco reúne nomes conhecidos como Chico de Assis, Naeliton Santos e o humorista Marlon Rossi, além de atores amadores, radialistas, estudantes, professores e profissionais de diversas áreas.

Produção totalmente alagoana

Todo o projeto foi desenvolvido por profissionais do estado. O roteiro e a direção geral são assinados por Juninho Love, enquanto a produção ficou sob responsabilidade de Monique Helen. As imagens foram captadas pela equipe da Back Stage Action em qualidade 4K.

Com equipe e elenco formados exclusivamente por alagoanos, Fofoqueiro do Diabo é uma produção independente que busca fortalecer o cinema regional e dar visibilidade à cultura e aos talentos de Atalaia.