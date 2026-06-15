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Filme gravado em Atalaia, Fofoqueiro do Diabo estreia no YouTube

Com roteiro e direção do músico atalaiense Juninho Love, filme teve suas cenas filmadas no povoado Sapucaia e reúne elenco totalmente alagoano.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
15/06/2026 às 20h04
Filme gravado em Atalaia, Fofoqueiro do Diabo estreia no YouTube
Filme gravado em Atalaia, Fofoqueiro do Diabo estreia no YouTube

Após ser exibido em várias cidades de Alagoas, o filme Fofoqueiro do Diabo, que tem roteiro e direção do músico atalaiense Juninho Love, estreou na noite desta segunda-feira (15) na plataforma YouTube – ASSISTA AQUI. A produção foi gravada em 2024 no povoado Sapucaia, em Atalaia, e traz uma narrativa que mistura comédia e drama para retratar o cotidiano do interior nordestino.

Ambientado em um interior nordestino dos anos 70, o longa transporta o espectador para um cenário onde a religiosidade e as crenças populares têm forte influência na vida das pessoas. A história gira em torno de um fazendeiro endividado que, sem alternativas, decide vender a própria alma ao diabo. Para isso, ele confia a negociação ao seu braço direito, o jovem Zé Miúdo, um garoto travesso e fofoqueiro que acaba provocando uma grande confusão no povoado, tornando-se o “fofoqueiro do diabo”.

Segundo Juninho Love, o projeto representa a realização de um sonho e um marco para o audiovisual local. 

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“Quando eu escrevi o Fofoqueiro do Diabo eu sabia das dificuldades, mas não pensei nos problemas. Lutei para realizar um grande projeto da minha vida e levar Atalaia para o cenário cinematográfico. É um filme totalmente atalaiense, gravado em Atalaia. Tenho muito orgulho e gratidão a todos que participaram e abraçaram esse projeto com carinho”, destacou.

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O diretor também reforçou o caráter regional da obra, que valoriza o jeito de falar e viver do povo nordestino. “É uma comédia com gírias, com palavras e com o jeito de viver do povo atalaiense. Espero que todos assistam com a família e amigos e deem boas risadas”, completou.

A produção conta com personagens típicos do interior, como padre, beatas, políticos, delegado, soldados atrapalhados, bêbados, valentões, donos de bar, além de figuras como o próprio diabo e o fofoqueiro. O elenco reúne nomes conhecidos como Chico de Assis, Naeliton Santos e o humorista Marlon Rossi, além de atores amadores, radialistas, estudantes, professores e profissionais de diversas áreas.

Produção totalmente alagoana

Todo o projeto foi desenvolvido por profissionais do estado. O roteiro e a direção geral são assinados por Juninho Love, enquanto a produção ficou sob responsabilidade de Monique Helen. As imagens foram captadas pela equipe da Back Stage Action em qualidade 4K.

Com equipe e elenco formados exclusivamente por alagoanos, Fofoqueiro do Diabo é uma produção independente que busca fortalecer o cinema regional e dar visibilidade à cultura e aos talentos de Atalaia.

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