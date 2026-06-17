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Caravana Pra Fazer História de Novo chega em Atalaia neste domingo (21)

Em apoio a pré-candidatura de Renan Filho ao Governo de AL, ato foi convocado pela ex-prefeita Ceci e pelo prefeito Nicollas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
17/06/2026 às 11h48 Atualizada em 17/06/2026 às 11h59
Caravana Pra Fazer História de Novo chega em Atalaia neste domingo (21)
Caravana Pra Fazer História de Novo chega em Atalaia neste domingo (21).

Uma grande mobilização deve movimentar as ruas de Atalaia neste domingo (21), com a realização da “Caravana Pra Fazer História de Novo”, em apoio à pré-candidatura do senador Renan Filho (MDB) ao Governo de Alagoas. A concentração está prevista para as 17h, em frente à Pousada Atalaia.

A mobilização foi anunciada nas redes sociais pela ex-prefeita Ceci, pré-candidata a deputada estadual, e pelo prefeito Nicollas, que convocaram a população para participar. 

“E eu quero contar com você nesse grande momento ao lado do nosso futuro governador Renan Filho e do prefeito Nicollas. Vamos juntos mostrar a força do nosso povo e fazer história de novo”, destacou a ex-prefeita.

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A caravana já percorreu outras cidades do estado e tem reunido prefeitos, ex-prefeitos, deputados, vereadores, além de lideranças políticas e comunitárias. Durante a programação, também são realizadas adesivações de veículos, carreatas e caminhadas, ampliando a mobilização popular ao longo do trajeto.

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