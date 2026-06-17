Caravana Pra Fazer História de Novo chega em Atalaia neste domingo (21).

Uma grande mobilização deve movimentar as ruas de Atalaia neste domingo (21), com a realização da “Caravana Pra Fazer História de Novo”, em apoio à pré-candidatura do senador Renan Filho (MDB) ao Governo de Alagoas. A concentração está prevista para as 17h, em frente à Pousada Atalaia.

A mobilização foi anunciada nas redes sociais pela ex-prefeita Ceci, pré-candidata a deputada estadual, e pelo prefeito Nicollas, que convocaram a população para participar.

“E eu quero contar com você nesse grande momento ao lado do nosso futuro governador Renan Filho e do prefeito Nicollas. Vamos juntos mostrar a força do nosso povo e fazer história de novo”, destacou a ex-prefeita.

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A caravana já percorreu outras cidades do estado e tem reunido prefeitos, ex-prefeitos, deputados, vereadores, além de lideranças políticas e comunitárias. Durante a programação, também são realizadas adesivações de veículos, carreatas e caminhadas, ampliando a mobilização popular ao longo do trajeto.