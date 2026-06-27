20°C 25°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Ceci reforça defesa das mulheres e destaca importância da medida protetiva em novo vídeo nas redes sociais

Durante o vídeo, ela incentiva as vítimas a procurarem ajuda e lembra que denunciar é um ato de coragem capaz de romper o ciclo da violência.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
27/06/2026 às 14h35
Ceci reforça defesa das mulheres e destaca importância da medida protetiva em novo vídeo nas redes sociais
Ceci reforça defesa das mulheres e destaca importância da medida protetiva em novo vídeo nas redes sociais.

A defesa das mulheres e o enfrentamento à violência de gênero seguem entre as principais pautas da ex-prefeita de Atalaia e pré-candidata a deputada estadual, Ceci. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (26), ela faz um alerta sobre a importância das medidas protetivas e reforça que a informação pode salvar vidas.

Na publicação, Ceci destaca que, atualmente, mais da metade das medidas protetivas contra agressores já é concedida no mesmo dia em que são solicitadas, garantindo uma resposta mais rápida para mulheres em situação de violência.

Durante o vídeo, ela incentiva as vítimas a procurarem ajuda e lembra que denunciar é um ato de coragem capaz de romper o ciclo da violência. Também orienta que mulheres em situação de risco procurem a rede de proteção de seus municípios ou entrem em contato com a Central de Atendimento à Mulher, por meio do telefone 180.

Continua após a publicidade

 

Para Ceci, fortalecer a rede de proteção às mulheres deve continuar sendo uma prioridade em Alagoas. “Proteger as mulheres é uma responsabilidade de toda a sociedade. Enquanto eu tiver voz, vou continuar defendendo políticas públicas que acolham, protejam e garantam que nenhuma mulher enfrente essa luta sozinha. Informação salva vidas e pode fazer toda a diferença para quem precisa de ajuda”, afirmou.

Continua após a publicidade

 

Ao longo de sua trajetória na vida pública, Ceci implantou e fortaleceu iniciativas voltadas à proteção das mulheres, como a Patrulha Maria da Penha, a Viatura Lilás, a Sala Lilás e o Núcleo ELAS, ampliando a rede de acolhimento às vítimas de violência em Atalaia.

Encerrando a mensagem, Ceci reforça o convite para que a população compartilhe o vídeo. “Às vezes, uma informação chega exatamente a quem mais precisa e pode representar o primeiro passo para uma vida livre da violência”, concluiu.

 

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Cecilia L. Herrmann (@ceci.atalaia)

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ex-deputado Tarcísio Freire declara apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado.
Política Há 1 dia

Ex-deputado Tarcísio Freire declara apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado

Adesão amplia o arco de alianças em torno do projeto para as eleições de 2026.

 Partido NOVO aposta em seleção interna e ficha limpa para ampliar presença em Alagoas.
Política Há 2 dias

Partido NOVO aposta em seleção interna e ficha limpa para ampliar presença em Alagoas

Em Alagoas, a legenda pretende transformar essa metodologia em uma de suas principais marcas para as eleições de 2026.

 Em Arapiraca, Davi Davino Filho destaca liderança do pastor Oliveira e defende renovação para Alagoas.
Política Há 5 dias

Em Arapiraca, Davi Davino Filho destaca liderança do pastor Oliveira e defende renovação para Alagoas

Davi também destacou a força política do Agreste e afirmou que a região terá papel decisivo nas eleições de 2026.

 Caravana de Renan Filho encerra agenda em Atalaia com multidão nas ruas e forte demonstração política de Ceci e Nicollas
Política Há 6 dias

Caravana de Renan Filho encerra agenda em Atalaia com multidão nas ruas e forte demonstração política de Ceci e Nicollas

A mobilização foi liderada pela ex-prefeita e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, e pelo prefeito Nicollas.

 Davi Davino Filho defende limites ao STF e propõe mandatos para ministros,
Política Há 1 semana

Davi Davino Filho defende limites ao STF e propõe mandatos para ministros

As declarações foram feitas durante entrevista ao CM Cast, apresentado pelos jornalistas Ricardo Mota e Carlos Melo.

Atalaia, AL
20°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 25°
21° Sensação
1.2 km/h Vento
94% Umidade
100% (19.16mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
17h14 Pôr do sol
Domingo
27° 19°
Segunda
26° 20°
Terça
27° 20°
Quarta
28° 20°
Quinta
27° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
Professor Lesso
João Severo
Últimas notícias
Ceci Há 8 horas

Ceci reforça defesa das mulheres e destaca importância da medida protetiva em novo vídeo nas redes sociais
Tá Na Final Há 9 horas

Sanfona do Rei é vice-campeã da Região Metropolitana e vai representar Atalaia na grande final do Alagoano 2026
Cultura Há 1 dia

Casamento Matuto transforma as ruas de Atalaia em um grande palco da cultura popular
Política Há 1 dia

Ex-deputado Tarcísio Freire declara apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado
É Campeã! Há 2 dias

Sanfona do Rei é campeã do interior do Forró & Folia 2026

Publicidade
Maria da Comesa
Verreadora Mércia da Saúde
Vereador Jaminho
Lays Melo
Vereador Rudinho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3023 (25/06/26)
22
25
30
31
39
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3720 (26/06/26)
01
05
07
08
09
10
11
13
15
16
17
18
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias