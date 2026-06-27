Ceci reforça defesa das mulheres e destaca importância da medida protetiva em novo vídeo nas redes sociais.

A defesa das mulheres e o enfrentamento à violência de gênero seguem entre as principais pautas da ex-prefeita de Atalaia e pré-candidata a deputada estadual, Ceci. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (26), ela faz um alerta sobre a importância das medidas protetivas e reforça que a informação pode salvar vidas.

Na publicação, Ceci destaca que, atualmente, mais da metade das medidas protetivas contra agressores já é concedida no mesmo dia em que são solicitadas, garantindo uma resposta mais rápida para mulheres em situação de violência.

Durante o vídeo, ela incentiva as vítimas a procurarem ajuda e lembra que denunciar é um ato de coragem capaz de romper o ciclo da violência. Também orienta que mulheres em situação de risco procurem a rede de proteção de seus municípios ou entrem em contato com a Central de Atendimento à Mulher, por meio do telefone 180.

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Para Ceci, fortalecer a rede de proteção às mulheres deve continuar sendo uma prioridade em Alagoas. “Proteger as mulheres é uma responsabilidade de toda a sociedade. Enquanto eu tiver voz, vou continuar defendendo políticas públicas que acolham, protejam e garantam que nenhuma mulher enfrente essa luta sozinha. Informação salva vidas e pode fazer toda a diferença para quem precisa de ajuda”, afirmou.

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Ao longo de sua trajetória na vida pública, Ceci implantou e fortaleceu iniciativas voltadas à proteção das mulheres, como a Patrulha Maria da Penha, a Viatura Lilás, a Sala Lilás e o Núcleo ELAS, ampliando a rede de acolhimento às vítimas de violência em Atalaia.

Encerrando a mensagem, Ceci reforça o convite para que a população compartilhe o vídeo. “Às vezes, uma informação chega exatamente a quem mais precisa e pode representar o primeiro passo para uma vida livre da violência”, concluiu.