Davi Davino Filho participa de encontro com mais de 600 lideranças da Igreja Quadrangular em Maceió.

O pré-candidato ao Senado, Davi Davino Filho, participou, na noite desta terça-feira (30), de um encontro promovido pelo presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alagoas, reverendo João Luiz. O evento, realizado no Espaço Fama, no bairro do Trapiche, em Maceió, reuniu mais de 600 pessoas, entre pastores, lideranças religiosas, comunitárias e representantes de diversos segmentos da sociedade.

Durante o encontro, foram debatidos temas relacionados à participação cidadã, aos desafios para o futuro de Alagoas e à defesa dos valores cristãos. Também entraram na pauta assuntos que mobilizam o segmento evangélico, entre eles projetos em tramitação no estado, como a proposta envolvendo os chamados banheiros neutros, aprovada pela Assembleia Legislativa.

Em seu discurso, Davi Davino Filho afirmou estar confiante na disputa eleitoral de 2026.

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“Quem anda com Deus não tem medo de nada. E essa resposta vai ser no dia da eleição. É o povo quem escolhe e eu tenho certeza que serei senador”, declarou.

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O reverendo João Luiz destacou a importância da participação política de representantes alinhados aos princípios defendidos pela igreja e manifestou apoio ao pré-candidato.

“É muito importante ter pessoas comprometidas com a família e com a fé. Eu sei que Davi é ficha limpa e vai continuar trabalhando para renovar as forças políticas de Alagoas”, afirmou.