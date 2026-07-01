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Davi Davino Filho participa de encontro com mais de 600 lideranças da Igreja Quadrangular em Maceió

Pré-candidato ao Senado foi convidado pelo presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alagoas, reverendo João Luiz.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
01/07/2026 às 09h54 Atualizada em 01/07/2026 às 10h01
Davi Davino Filho participa de encontro com mais de 600 lideranças da Igreja Quadrangular em Maceió
Davi Davino Filho participa de encontro com mais de 600 lideranças da Igreja Quadrangular em Maceió.

O pré-candidato ao Senado, Davi Davino Filho, participou, na noite desta terça-feira (30), de um encontro promovido pelo presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alagoas, reverendo João Luiz. O evento, realizado no Espaço Fama, no bairro do Trapiche, em Maceió, reuniu mais de 600 pessoas, entre pastores, lideranças religiosas, comunitárias e representantes de diversos segmentos da sociedade.

Durante o encontro, foram debatidos temas relacionados à participação cidadã, aos desafios para o futuro de Alagoas e à defesa dos valores cristãos. Também entraram na pauta assuntos que mobilizam o segmento evangélico, entre eles projetos em tramitação no estado, como a proposta envolvendo os chamados banheiros neutros, aprovada pela Assembleia Legislativa.

Em seu discurso, Davi Davino Filho afirmou estar confiante na disputa eleitoral de 2026.

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“Quem anda com Deus não tem medo de nada. E essa resposta vai ser no dia da eleição. É o povo quem escolhe e eu tenho certeza que serei senador”, declarou.

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O reverendo João Luiz destacou a importância da participação política de representantes alinhados aos princípios defendidos pela igreja e manifestou apoio ao pré-candidato.

“É muito importante ter pessoas comprometidas com a família e com a fé. Eu sei que Davi é ficha limpa e vai continuar trabalhando para renovar as forças políticas de Alagoas”, afirmou.

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