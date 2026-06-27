Sanfona do Rei é vice-campeã da Região Metropolitana e vai representar Atalaia na grande final do Alagoano 2026.

Menos de um dia após conquistar o título de campeã do interior do Forró & Folia 2026, a junina Sanfona do Rei brilhou mais uma vez e vai levar novamente Atalaia para a grande final do XXIII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas, competição organizada pela Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas (Liqal).

Na final da região Metropolitana, realizada na noite desta sexta-feira (26), na quadra de esportes da Escola Antônio Amâncio, em Atalaia, a junina atalaiense ficou na segunda colocação, garantindo vaga para a final e mantendo vivo o sonho de Atalaia voltar a ser campeã alagoana.

A campeã da região Metropolitana, foi a junina Brilho Lunar, da cidade de Coqueiro Seco-AL.

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Além da Brilho Lunar e da Sanfona do Rei, estão classificadas para a grande final do Alagoano 2026 as juninas Canarraiá e Luar do Campo (Região Agreste/Sertão), e Luar do Sertão e Amanhecer do sertão (Região Maceió).

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“Gratidão a todos os nossos sanfoneiros por essa entrega, dedicação e garra de todos. Vamos simbora que Alagoas nos espera”, destacou a junina Sanfona do Rei em postagem nas suas redes sociais.

Também finalíssima em 2025, a Sanfona do Rei ficou em 4º lugar. Obteve 149,6 pontos, ficando empatada com a Luar do Sertão, que terminou em 3º lugar. O critério de desempate foi o quesito figurino, o que colocou a Sanfona do Rei uma posição abaixo no ranking final.

O prefeito Nicollas destacou que a cada apresentação a Sanfona do Rei tem levado com muita garra, talento e brilhantismo, o nome do município, reforçando o orgulho que sentimos da nossa terra e das nossas raízes.

“Ver uma quadrilha que representa tão bem a nossa cidade, levando talento, dedicação e paixão pela cultura junina, é a certeza de que Atalaia segue mantendo vivas as suas tradições. Parabéns a todos os integrantes que fazem parte dessa história e levam o nome da nossa cidade com tanto brilho”, destaca o prefeito.