Alagoas comemora Dia do Sanfoneiro em homenagem ao atalaiense Xameguinho

Dia do Sanfoneiro em Alagoas é em homenagem ao atalaiense Xameguinho.

O Estado de Alagoas, graças à iniciativa do deputado estadual Inácio Loiola, comemora hoje, 30 de junho, o Dia do Sanfoneiro, em homenagem ao artista Xameguinho, compositor e sanfoneiro, que dedicou sua vida à música levando a sonoridade do forró raiz para todo o Nordeste.

A instituição do Dia de Sanfoneiro nasceu de proposição apresentada pelo deputado estadual Inácio Loiola, aprovada na Assembleia Legislativa e, posteriormente, aprovada pelo Governo do Estado, que considerou justa o reconhecimento ao cantor e sanfoneiro Sebastião José Ferreira, conhecido como Xameguinho do Arcodeon.

Natural do município de Atalaia, e radicado em Maceió em 1979, Xameguinho começou a tocar sanfona aos 12 anos de idade e, desde então, construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas da música alagoana.

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Para o parlamentar, Xameguinho representava a alma do forró alagoano. Sua música, sua alegria e seu talento marcaram gerações e ajudaram a construir a identidade cultural do nosso Estado.

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Também, reconhecendo a contribuição do renomado artista alagoano ao forró, o São João Massayó encerrou a programação junina prestando homenagem especial ao sanfoneiro Xameguinho por ter deixado um legado que segue inspirando gerações de músicos e admiradores da cultura popular.