20°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Alagoas comemora Dia do Sanfoneiro em homenagem ao atalaiense Xameguinho

Iniciativa foi do deputado estadual Inácio Loiola.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fonte: Assessoria
30/06/2026 às 13h14
Alagoas comemora Dia do Sanfoneiro em homenagem ao atalaiense Xameguinho
Dia do Sanfoneiro em Alagoas é em homenagem ao atalaiense Xameguinho.

O Estado de Alagoas, graças à iniciativa do deputado estadual Inácio Loiola, comemora hoje, 30 de junho, o Dia do Sanfoneiro, em homenagem ao artista Xameguinho, compositor e sanfoneiro, que dedicou sua vida à música levando a sonoridade do forró raiz para todo o Nordeste.

A instituição do Dia de Sanfoneiro nasceu de proposição apresentada pelo deputado estadual Inácio Loiola, aprovada na Assembleia Legislativa e, posteriormente, aprovada pelo Governo do Estado, que considerou justa o reconhecimento ao cantor e sanfoneiro Sebastião José Ferreira, conhecido como Xameguinho do Arcodeon.

Natural do município de Atalaia, e radicado em Maceió em 1979, Xameguinho começou a tocar sanfona aos 12 anos de idade e, desde então, construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas da música alagoana.

Continua após a publicidade

 

Para o parlamentar, Xameguinho representava a alma do forró alagoano. Sua música, sua alegria e seu talento marcaram gerações e ajudaram a construir a identidade cultural do nosso Estado.

Continua após a publicidade

 

Também, reconhecendo a contribuição do renomado artista alagoano ao forró, o São João Massayó encerrou a programação junina prestando homenagem especial ao sanfoneiro Xameguinho por ter deixado um legado que segue inspirando gerações de músicos e admiradores da cultura popular.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereador Jaminho Brasil realiza segunda edição do Arraiá na Comunidade no Alto do Cruzeiro, em Atalaia. Foto: Divulgação
2ª Edição Há 2 dias

Vereador Jaminho Brasil realiza segunda edição do Arraiá na Comunidade no Alto do Cruzeiro, em Atalaia

Evento reuniu moradores na véspera de São Pedro com shows, comidas típicas e valorização da cultura nordestina.

 Sanfona do Rei é vice-campeã da Região Metropolitana e vai representar Atalaia na grande final do Alagoano 2026.
Tá Na Final Há 3 dias

Sanfona do Rei é vice-campeã da Região Metropolitana e vai representar Atalaia na grande final do Alagoano 2026

Final da região Metropolitana foi realizada na noite desta sexta-feira (26), na quadra de esportes da Escola Antônio Amâncio, em Atalaia.

 Casamento Matuto transforma as ruas de Atalaia em um grande palco da cultura popular. Foto: Assessoria.
Cultura Há 4 dias

Casamento Matuto transforma as ruas de Atalaia em um grande palco da cultura popular

Cortejo, forró, torcida pelo Brasil e muita animação marcaram uma das celebrações juninas mais tradicionais do município.

 Foto: Gazeta Web / Mariane Rodrigues
É Campeã! Há 5 dias

Sanfona do Rei é campeã do interior do Forró & Folia 2026

Quadrilha de Atalaia emocionou o público em Girau do Ponciano com o espetáculo “Os Olhos”, inspirado na trajetória de Edmilson Mendes

 Shows de Wellington Brito e Fabinho Testado encerram programação junina em Atalaia.
Festa Junina Há 5 dias

Shows de Wellington Brito e Fabinho Testado encerram programação junina em Atalaia

Programação promovida pela Prefeitura celebrou as tradições nordestinas com cultura, música e participação popular.

Atalaia, AL
20°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
0.79 km/h Vento
97% Umidade
100% (3.24mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
17h15 Pôr do sol
Quinta
27° 19°
Sexta
28° 19°
Sábado
27° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
27° 19°
Publicidade
Professor Lesso
Inglês Selfie
Francisco Batinga
João Severo
Últimas notícias
Homenagem Há 12 horas

Alagoas comemora Dia do Sanfoneiro em homenagem ao atalaiense Xameguinho
Futmesa Há 2 dias

Francisco Batinga incentiva a prática esportiva dos jovens de Porangaba com a entrega de mesa e bola de futmesa
2ª Edição Há 2 dias

Vereador Jaminho Brasil realiza segunda edição do Arraiá na Comunidade no Alto do Cruzeiro, em Atalaia
Política Há 2 dias

Breno e Dudu Albuquerque declaram apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado
Junho Violeta Há 3 dias

Junho Violeta: Prefeitura de Atalaia promove ação de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa

Publicidade
Vereador Rudinho
Verreadora Mércia da Saúde
Lays Melo
Maria da Comesa
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7053 (30/06/26)
02
15
54
63
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3723 (30/06/26)
02
04
05
06
07
10
12
15
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2943 (29/06/26)
03
09
10
11
13
14
18
23
29
32
51
64
65
70
78
84
85
87
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2976 (29/06/26)
04
21
26
31
32
48
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Ceci
Insta Atalaia Pop
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias