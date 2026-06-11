Nova creche vai ampliar atendimento à educação infantil no povoado Santo Antônio.

A educação de Atalaia segue avançando. A Prefeitura Municipal deu mais um passo importante para fortalecer o ensino na zona rural com a assinatura da ordem de serviço para a construção de uma nova creche no povoado Santo Antônio.

A unidade será construída para ampliar o acesso à educação infantil, garantindo mais vagas e oferecendo um espaço adequado, seguro e acolhedor para o desenvolvimento das crianças da comunidade.

A nova creche representa um investimento importante para as famílias do povoado, que passarão a contar com uma estrutura moderna voltada ao cuidado, à aprendizagem e ao desenvolvimento na primeira infância.

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Segundo o prefeito Nicollas, a obra reforça o compromisso da gestão com a educação e com o futuro das crianças atalaienses “Investir na educação é investir no futuro da nossa cidade. Essa creche vai garantir mais oportunidades para as crianças, oferecer mais tranquilidade às famílias e fortalecer o atendimento à primeira infância no povoado Santo Antônio. É uma obra que chega para transformar vidas e gerar mais desenvolvimento para a comunidade”, destacou.

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A assinatura da ordem de serviço marca o início de mais uma obra voltada para a educação, reforçando o compromisso da gestão municipal com a ampliação da rede de ensino e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Com a construção da unidade, a Prefeitura segue investindo em espaços que contribuem para o aprendizado das crianças e oferecem mais tranquilidade às famílias, fortalecendo o futuro da educação em Atalaia.