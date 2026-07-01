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Prefeito Nicollas assina ordem de serviço para o início da construção da maternidade de Atalaia

Maternidade é um dos mais importantes investimentos em saúde já viabilizados para Atalaia e região. Ex-prefeita Ceci participou da solenidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Assessoria / Jal Gomes
01/07/2026 às 17h45 Atualizada em 01/07/2026 às 18h34
Prefeito Nicollas assina ordem de serviço para o início da construção da maternidade de Atalaia
Prefeito Nicollas assina ordem de serviço para o início da construção da maternidade de Atalaia

O prefeito Nicollas assinou, nesta quarta-feira (1), junto a Superintendência do Ministério da Saúde em Alagoas e ao governador Paulo Dantas, a ordem de serviço para o início da construção da maternidade de Atalaia. A cerimônia ocorreu no Palácio República dos Palmares, em Maceió.

Essa conquista para o município de Atalaia foi definida pelo Governo Federal em 2024, ainda durante a gestão da ex-prefeita Ceci, que também esteve presente à solenidade. 

“Quem acompanhou essa luta sabe que muita gente duvidou. Mas quando existe compromisso, trabalho e união de esforços, os resultados chegam. Meu coração transborda gratidão por ver esse sonho saindo do papel. É uma conquista que vai transformar vidas e fortalecer o desenvolvimento da nossa região! Atalaia segue avançando, e isso me enche de orgulho”, destacou Ceci.

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Um dos mais importantes investimentos em saúde já viabilizados para Atalaia e região, a maternidade regional será de porte 1, com 8.200 metros quadrados e capacidade para até 100 leitos. De alta complexidade, para prestar uma assistência médica de qualidade à gestante, puérpera e ao recém-nascido, sendo fundamental para descentralizar os serviços de saúde que, muitas vezes, ficam sobrecarregados na capital, Maceió.

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Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, a unidade contará com infraestrutura adequada para acolhimento e cuidados imediatos, com centro de parto normal intra-hospitalar; ala de suítes de pré-parto, parto e pós-parto; centro cirúrgico e obstétrico; alojamentos conjuntos; quartos de internação de alto risco; unidade de terapia intensiva neonatal; unidade de cuidados intermediários; unidade de canguru; unidades de terapia intensiva materna; suítes de expectação para mulheres em situações emergenciais; áreas privativas para mulheres vítimas de violência; unidade de urgência e emergência; diagnóstico por imagem com radiologia; tomografia; ultrassonografia; cardiotocografia; laboratório de análises clínicas; áreas de apoio técnico; banco de leite; apoio logístico e administrativo: além de um ambulatório e casa da gestante bebê e puérpera.

O prefeito Nicollas classificou a construção da maternidade de Atalaia como uma conquista histórica para a região, reafirmando o compromisso da gestão municipal em continuar buscando melhorias nos serviços públicos de saúde do município. 

A iniciativa integra a mobilização nacional promovida pelo Ministério da Saúde para ampliar a estrutura e a capacidade de atendimento da rede pública em todo o país.

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