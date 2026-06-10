21°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Combate à dengue: Prefeitura de Atalaia reforça ações de prevenção e orienta população sobre cuidados com a doença

Trabalho inclui conscientização, combate ao mosquito e orientação sobre sintomas e tratamento adequado.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
10/06/2026 às 11h09 Atualizada em 10/06/2026 às 11h13
Combate à dengue: Prefeitura de Atalaia reforça ações de prevenção e orienta população sobre cuidados com a doença
Combate à dengue: Prefeitura de Atalaia reforça ações de prevenção e orienta população sobre cuidados com a doença. Foto: Assessoria.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue intensificando as ações de combate à dengue em todo o município. Além do trabalho realizado pelas equipes de vigilância e agentes de endemias, a gestão municipal tem reforçado a conscientização da população sobre a importância da prevenção e dos cuidados necessários em caso de suspeita da doença.

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, depende da participação de toda a população. Por isso, as equipes realizam visitas domiciliares, orientações educativas e ações voltadas à eliminação de possíveis criadouros do mosquito.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, destaca que a prevenção continua sendo a principal ferramenta para reduzir os casos da doença.

Continua após a publicidade

 

“Estamos trabalhando diariamente para identificar e eliminar focos do mosquito, além de orientar a população sobre os cuidados necessários. É fundamental que cada cidadão faça sua parte, evitando o acúmulo de água parada em recipientes, caixas d’água, pneus e outros locais que possam servir de criadouro para o Aedes aegypti”, explicou.

Continua após a publicidade

 

Além das ações de prevenção, a Secretaria de Saúde também alerta para a importância de procurar atendimento médico diante dos primeiros sintomas da dengue, como febre, dores no corpo, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e cansaço excessivo.

O prefeito Nicollas reforçou que a gestão municipal tem atuado de forma permanente no enfrentamento à doença.

“Estamos mobilizando nossas equipes e fortalecendo as ações de conscientização porque a dengue é um problema que exige o compromisso de todos. A Prefeitura está fazendo a sua parte, mas a colaboração da população é fundamental para eliminar os focos do mosquito e proteger a saúde das famílias atalaienses”, afirmou.

A orientação é que a população evite a automedicação e procure uma unidade de saúde em caso de suspeita da doença. Também é importante manter uma boa hidratação e seguir todas as recomendações dos profissionais de saúde.

Como prevenir a dengue?

• Elimine recipientes que acumulem água parada;
• ⁠Mantenha caixas d’água bem fechadas;
• ⁠Limpe calhas e quintais regularmente;
• ⁠Descarte corretamente pneus e garrafas;
• ⁠Troque diariamente a água dos animais;
• ⁠Permita a entrada dos agentes de endemias durante as visitas.

A Prefeitura de Atalaia reforça que o combate à dengue é uma responsabilidade coletiva e segue investindo em ações de prevenção, monitoramento e orientação para proteger a saúde da população.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Hospital João Lyra Filho registra nascimento de quatro bebês durante o fim de semana em Atalaia.
Saúde Há 2 semanas

Hospital João Lyra Filho registra nascimento de quatro bebês durante o fim de semana em Atalaia

Nascimentos aconteceram no Centro de Parto Normal (CPN), reforçando os avanços e a modernização da saúde materno-infantil no município.

 Hospital João Lyra Filho passa a oferecer atendimento por teleconsulta 24 horas.
Saúde Até Você Há 2 semanas

Hospital João Lyra Filho passa a oferecer atendimento por teleconsulta 24 horas

Sala Saúde Mais Digital amplia o acesso da população aos serviços médicos e moderniza a rede municipal de saúde.

 Prefeito Nicollas anuncia reajuste de 5% para profissionais efetivos da saúde de Atalaia.
Saúde Há 3 semanas

Prefeito Nicollas anuncia reajuste de 5% para profissionais efetivos da saúde de Atalaia

Medida reforça o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e o fortalecimento da saúde pública no município.

 Programa Saúde na Escola realiza atualização vacinal na Creche Gélio Malheiros em Atalaia.
Saúde na Escola Há 3 semanas

Programa Saúde na Escola realiza atualização vacinal na Creche Gélio Malheiros em Atalaia

Iniciativa levou prevenção e proteção para crianças da Creche Gélio Malheiros.

 Ação no Posto Santa Inês reúne gestantes em programação especial do Dia das Mães.
Dia das Mães Há 1 mês

Ação no Posto de Saúde Santa Inês reúne gestantes em programação especial do Dia das Mães

Iniciativa promoveu informação e acolhimento, incentivando uma gestação mais segura e consciente.

Atalaia, AL
22°
Tempo nublado
Mín. 21° Máx. 28°
23° Sensação
1.71 km/h Vento
93% Umidade
100% (3.97mm) Chance chuva
05h36 Nascer do sol
17h11 Pôr do sol
Sexta
28° 21°
Sábado
28° 21°
Domingo
28° 20°
Segunda
29° 20°
Terça
28° 21°
Publicidade
Francisco Batinga
Inglês Selfie
João Severo
Professor Lesso
Últimas notícias
11 anos Há 13 horas

Clínica Himagem celebra 11 anos de excelência no cuidado da saúde dos atalaienses
Primeira Infância Há 15 horas

Arraiá da Primeira Infância promove integração, alegria e fortalecimento de vínculos familiares em Atalaia
Cultura Há 19 horas

Festival do Pitu 2026 reforça tradição junina e movimenta Atalaia a partir desta quinta-feira
Saúde Há 20 horas

Combate à dengue: Prefeitura de Atalaia reforça ações de prevenção e orienta população sobre cuidados com a doença
Política Há 20 horas

Davi Davino Filho lança pré-candidatura ao Senado no próximo sábado no Benedito Bentes

Publicidade
Vereador Rudinho
Lays Melo
Maria da Comesa
Verreadora Mércia da Saúde
Vereador Jaminho
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3016 (09/06/26)
11
19
33
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7047 (10/06/26)
06
11
26
50
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3707 (10/06/26)
01
02
03
07
08
09
10
13
14
18
20
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2935 (10/06/26)
06
09
15
18
29
36
40
51
54
60
73
75
76
77
79
88
89
90
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2968 (10/06/26)
15
21
41
44
45
46
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias