Combate à dengue: Prefeitura de Atalaia reforça ações de prevenção e orienta população sobre cuidados com a doença. Foto: Assessoria.

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue intensificando as ações de combate à dengue em todo o município. Além do trabalho realizado pelas equipes de vigilância e agentes de endemias, a gestão municipal tem reforçado a conscientização da população sobre a importância da prevenção e dos cuidados necessários em caso de suspeita da doença.

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, depende da participação de toda a população. Por isso, as equipes realizam visitas domiciliares, orientações educativas e ações voltadas à eliminação de possíveis criadouros do mosquito.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, destaca que a prevenção continua sendo a principal ferramenta para reduzir os casos da doença.

Continua após a publicidade

“Estamos trabalhando diariamente para identificar e eliminar focos do mosquito, além de orientar a população sobre os cuidados necessários. É fundamental que cada cidadão faça sua parte, evitando o acúmulo de água parada em recipientes, caixas d’água, pneus e outros locais que possam servir de criadouro para o Aedes aegypti”, explicou.

Continua após a publicidade

Além das ações de prevenção, a Secretaria de Saúde também alerta para a importância de procurar atendimento médico diante dos primeiros sintomas da dengue, como febre, dores no corpo, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e cansaço excessivo.

O prefeito Nicollas reforçou que a gestão municipal tem atuado de forma permanente no enfrentamento à doença.

“Estamos mobilizando nossas equipes e fortalecendo as ações de conscientização porque a dengue é um problema que exige o compromisso de todos. A Prefeitura está fazendo a sua parte, mas a colaboração da população é fundamental para eliminar os focos do mosquito e proteger a saúde das famílias atalaienses”, afirmou.

A orientação é que a população evite a automedicação e procure uma unidade de saúde em caso de suspeita da doença. Também é importante manter uma boa hidratação e seguir todas as recomendações dos profissionais de saúde.

Como prevenir a dengue?

• Elimine recipientes que acumulem água parada;

• ⁠Mantenha caixas d’água bem fechadas;

• ⁠Limpe calhas e quintais regularmente;

• ⁠Descarte corretamente pneus e garrafas;

• ⁠Troque diariamente a água dos animais;

• ⁠Permita a entrada dos agentes de endemias durante as visitas.

A Prefeitura de Atalaia reforça que o combate à dengue é uma responsabilidade coletiva e segue investindo em ações de prevenção, monitoramento e orientação para proteger a saúde da população.