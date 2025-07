O uso excessivo das Redes Sociais | Por Thyago Pereira

As redes sociais estão presentes no dia a dia de todos nós, principalmente na atualidade, onde conseguimos ter todo tipo de informação por meio dessas mídias. Outrora, nossa maior fonte de informações eram os meios de comunicações tradicionais, como TV, rádio, jornais impressos etc.

Com a difusão massiva dessas plataformas, também vieram alguns problemas inerentes ao uso desses mecanismos. Muitos acreditam que a internet é uma terra sem lei, onde podem propagar fake news, discursos de ódio, difamações, injúrias etc. Nos últimos anos, isso vem sendo cada vez mais frequente e tornou-se um problema para o qual precisamos propor resoluções mais precisas, a fim de coibir esses tipos de atitudes. Muitos perfis falsos são criados com o único intuito de propagar notícias falsas e repassá-las para grupos dessas mídias sociais.

Em ano de eleições, há um crescimento vertiginoso desse tipo de informação, e são as redes sociais o principal mecanismo usado para a divulgação de matérias que distorcem a verdade, a fim de desqualificar certo candidato. Tais informações são amplamente alastradas, principalmente em grupos de WhatsApp, em conversas privadas com amigos, familiares e outros meios. É necessário verificarmos se realmente tudo o que recebemos procede antes de repassarmos aos nossos contatos.

Vale o alerta não só na hora de repassar, mas também ao acessar sites que não têm tradição na divulgação de notícias e que não possuem um rigoroso controle do que divulgam. Precisamos estar constantemente em alerta.

O uso prolongado e exagerado das redes sociais também prejudica nossa capacidade de distinção. Ao consumir somente determinados conteúdos, sem uma diversificação, ficamos propensos a ter uma visão distorcida, observando apenas o que desejamos e não o outro lado da moeda. Precisamos ficar atentos para não cairmos na armadilha da intolerância.

Recentemente, li um livro de Jaron Lanier cujo título é “Dez argumentos para você deletar agora suas redes sociais”. O livro descreve como os algoritmos repassam conteúdos que você consome mais e o quanto isso é prejudicial. Necessitamos ver amplamente tudo o que consumimos e verificar se não estamos absorvendo conteúdos que não agregam nada à nossa vida.

Como forma de reflexão, recomendo este vídeo relacionado ao assunto: